Farinél / Tonda e gentile, l’anima delle nostre colline

Ci sono prodotti che fanno rumore e prodotti che, invece, parlano piano.

La Nocciola Tonda Gentile di Langa è tra questi: non cerca applausi, ma memoria. Sa di cortili assolati, di sacchi aperti sull’aia, di mani che scelgono, di colline dove la fatica non è mai stata una parola astratta. È un frutto piccolo, eppure dentro porta la misura di un mondo: famiglie, aziende, paesi, stagioni, partenze e ritorni.

Quest’anno la nocciola arriva con il passo serio delle annate che mettono alla prova. Il caldo, la siccità, la grandine, la cascola e la cimice asiatica hanno lasciato segni nei campi e nei conti. Ma proprio nelle stagioni difficili si capisce che cosa vale davvero un territorio. La Tonda Gentile non è soltanto una materia prima preziosa: è una promessa di continuità, un modo di restare fedeli alla terra anche quando la terra chiede pazienza, intelligenza e coraggio.

Langhe e Roero, quando parlano di nocciola, parlano di equilibrio, ma anche di dignità. Di un prezzo che deve riconoscere il lavoro senza diventare illusione. Di filiere trasparenti, perché nessuna eccellenza può reggersi sull’opacità. Di trasformatori e artigiani chiamati a custodire l’origine, non a consumarla come una formula commerciale. E parlano soprattutto di alta collina: di quella Langa che ha conosciuto silenzi, marginalità e partenze, e che oggi può trovare nella nocciola non una rivincita rumorosa, ma una strada salda per restare sé stessa.

In questo cammino, la consegna del Premio Fautor Langae–Nocciola d’Oro, che diventa Fautrix Langae, per la prima volta interamente al femminile, ha il sapore delle cose giuste che arrivano al momento giusto e il merito è da ascrivere alla Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa e del Gran Maestro Ginetto Pellerino.

Non sarà soltanto una cerimonia.

Sarà un gesto di riconoscenza verso donne che hanno seminato cura, competenza e visione nell’impresa, nella cultura, nell’arte, nella comunicazione gastronomica e nell’amore fedele per la Tonda Gentile. È come se il territorio dicesse ad alta voce ciò che per troppo tempo è rimasto sullo sfondo: che molte radici della Langa e del Roero hanno mani femminili.

Il Farinél di oggi, allora, non vuole soltanto celebrare una nocciola famosa. Vuole fermarsi un istante davanti a ciò che essa rappresenta: una fedeltà discreta, una bellezza non gridata, una responsabilità condivisa. La Tonda Gentile continuerà a essere ambasciatrice delle Langhe e del Roero se sapremo proteggerne non solo il nome, ma l’anima: il paesaggio che la nutre, il lavoro che la raccoglie, le comunità che la raccontano e quella coerenza quotidiana senza la quale ogni eccellenza diventa soltanto una parola elegante.

