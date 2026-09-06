Borse di studio della Fondazione Clerici: premiati gli studenti meritevoli dell’“Arimondi-Eula” di Racconigi

Una mattinata all’insegna della soddisfazione e dell’orgoglio per gli studenti dell’“Arimondi-Eula” di Racconigi.

Sabato 5 settembre, nella Sala Consiliare del Comune, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Clerici, un’iniziativa pensata per sostenere e valorizzare i ragazzi che hanno scelto di proseguire il proprio percorso di studi presso la sede racconigese dell’Istituto.

Il progetto è rivolto agli studenti iscritti al primo anno e premia il merito scolastico conseguito al termine della scuola secondaria di primo grado.

Alla cerimonia, presieduta dal presidente della Fondazione Clerici nonché consigliere comunale Domenico Annibale hanno preso parte il vicesindaco Alessandro Tribaudino, l’assessora Annalisa Allasia, il consigliere Federico Soldati e la vicepreside dell’Istituto, prof.ssa Mara Mancardo, che si sono complimentati con i giovani premiati per il loro impegno e le loro capacità.

Le borse di studio sono state assegnate sulla base della valutazione finale: 150 euro agli studenti che hanno ottenuto un voto di 8 o 9 e 200 euro a chi ha raggiunto il 10.

Per l’edizione di quest’anno, il riconoscimento da 150 euro è stato assegnato a Bello Andrea, Cornaglia Lorenzo, Lanfranca Achille Mollo Riccardo, Riccioli Davide, Spertino Andrea, Trapani Gabriele Giuseppe, studenti della I Liceo, e a Delle Donne Vittorio, Lanfranca Tommaso, Ruatta Samuele della I Geometri.

La borsa di studio da 200 euro è invece andata alle liceali Bertolotto Chiara, Balestrino Caterina e Sardo Alessia, che hanno concluso la scuola media con il massimo dei voti.

Per i ragazzi e i loro genitori, la cerimonia è stata anche un’occasione per sottolineare il valore dell’offerta formativa dell’Istituto, caratterizzata non solo dalle attività didattiche, ma anche da numerose proposte e iniziative extracurricolari.

“Siamo felici di poter rinnovare questo importante appuntamento – ha sottolineato la vicepreside Mara Mancardo – e desideriamo ringraziare il Comune e la Fondazione Clerici per la preziosa opportunità offerta ai nostri studenti. Valorizzare il loro impegno e le loro capacità e curare la loro motivazione significa incoraggiarli a proseguire con entusiasmo e serietà nel percorso scolastico appena intrapreso”.

La cerimonia ha rappresentato dunque un momento di festa per gli studenti e le loro famiglie, all’insegna della collaborazione tra scuola e istituzioni nel sostenere le nuove generazioni.