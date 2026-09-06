Calcio Serie D / Due rigori segnano l’esordio casalingo del Bra: al “Bravi” i giallorossi pareggiano 1-1 con la Fezzanese

È terminata 1-1 la sfida tra Bra e Fezzanese, valida per la prima giornata del girone A di Serie D.

Hanno deciso il match dell’”Attilio Bravi” le reti di Bruccini e Tall Lamine, entrambe su rigore.

I braidesi arrivavano dalla sconfitta di misura (0-1) nell’esordio stagionale con il Lascaris nel turno preliminare di Coppa Italia. Stessa sorte per la Fezzanese che, due settimane fa, era uscita sconfitta dal match con il Millesimo (2-1 per i savonesi).

Quello odierno è stato il ritorno ufficiale in campionato dei piemontesi tra le mura amiche dopo l’”esilio” a Sestri Levante e la retrocessione dalla Serie C.

LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 15:02 allo stadio “Attilio Bravi”. Padroni di casa con la tradizionale divisa giallorossa mentre gli ospiti in maglia e pantaloncini verdi.

I liguri partono forti e dopo meno di sessanta secondi si fanno vedere in avanti con la conclusione di Morelli: palla alta di un metro. I braidesi rispondono prontamente e nei primi giri di lancette si rendono pericolosi con le cavalcate di Tall e Zanon.

Il match è subito vivace: prima Nicolini insidia Tosi su punizione e poi, al 14’, Tall sfiora in scivolata il bersaglio su ottimo assist di Florio.

Al 20’ gli ospiti accarezzano il vantaggio con Scarlino che, complice un errore nel disimpegno difensivo giallorosso, colpisce il palo destro con un bellissimo tiro a giro. Un minuto più tardi Giovane atterra ingenuamente Morelli in area e per il direttore di gara è rigore: sul dischetto si presenta capitan Bruccini che con il piattone segna lo 0-1 (23’). Al 27’ c’è l’immediata reazione piemontese: il cross di Melani viene intercettato di mano da uno spezzino, per l’arbitro è nuovamente penalty. La responsabilità se la prende Tall che di destro pareggia i conti: 1-1.

Al 36’ Morelli ci prova con il sinistro da 30 metri, conclusione imprecisa. Cinque minuti dopo Zanon lascia partire un destro potentissimo dal vertice dell’area, Mazzola risponde presente e devia in corner. Il direttore di gara assegna due minuti di recupero, nei quali non succede più nulla e quindi si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Il Bra inizia all’attacco la ripresa e al 49’ Cozzari è pericoloso su punizione: Mazzola blocca fermamente. Il secondo tempo si gioca su ritmi più blandi rispetto al primo, soprattutto a causa del grande caldo, parzialmente arginato grazie al cooling break. Al 76’ Tall tenta il pallonetto, dopo essere stato servito direttamente dal rilancio di Tosi, ma l’estremo difensore ospite non si fa sorprendere e concede solo l’angolo.

Complici i cambi, nel finale di partita tornano le occasioni e lo spettacolo. All’85’ a provarci è Macrì che manca il bersaglio di poco. Subito dopo il neoentrato Giallombardo si mette in proprio e dopo una possente cavalcata calcia dalla trequarti, palla in corner. All’87’ Tall spreca una ghiotta chance sugli sviluppi di un angolo. L’arbitro assegna quattro minuti di extratime. Non succede più nulla e quindi a Bra termina 1-1.

I giallorossi conquistato così il primo punto in classifica, stessa sorte per i liguri.

Prossimo appuntamento per il Bra sabato 12 settembre sul campo del Lascaris: fischio d’inizio alle 17:00

TABELLINO:

BRA - FEZZANESE 1-1

Bra (3-5-2): Tosi, Macrì, Firman, Giovane, Renda, Zanon, Melani, Foglio (66’ Giallombardo), Tall Lamine, Cozzari (77’ Persiano), Florio. A disposizione: Rossetti, Bardini, De Angelis, Marku, Minniti, Pomoni, Coda. Allenatore: Riccardo Boschetto

Fezzanese (3-5-2): Mazzola, Nicolini (87’ Moscato), Medusei, Vietina, Cappelli, Vannucci, Bastianelli (53’ Rapallini), Bruccini, Morelli (77’ Conte), Scarlino (83’ Tognoni), Beccarelli (65’ Corrado S.). A disposizione: Sanguineri, Corrado M., Ceccolini, Parentini. Allenatore: Giulio Ponte

Gol: Bruccini 23’ rig. (F), Tall 27’ rig. (B)

Ammoniti: Giovane (B), Foglio (B), Vietina (F), Zanon (B), Nicolini (F), Bruccini (F), Vannucci (F)

Espulsi: \

Angoli: Bra 10 - Fezzanese 4

Arbitro: Alessandro Cisternini di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Danilo Amatore e Riccardo Bergamaschi, entrambi della sezione di Bergamo