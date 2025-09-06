È di Pocapaglia il "volto più bello d'Italia": si tratta del 22enne Pietro Messa

Non ha centrato l’obiettivo grosso (la corona di Mister Italia 2025 è andata a posarsi sulla testa del pescarese Andrea Bucciarelli), ma torna comunque da Pescara con una fascia prestigiosa il 22enne di Pocapaglia Pietro Messa.

Il ragazzo piemontese è infatti arrivato tra i primi sei classificati in finale conquistando la fascia di “Volto + bello d’Italia 2025”.

Alto 1.87, Pietro Messa di lavoro fa l’elettricista e nel tempo libero coltiva la passione per il calcio, il surf e il nuoto.

Per il ragazzo di Pocapaglia un’esperienza indimenticabile in quello considerato come il concorso di bellezza al maschile più importante in Italia e che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

L’atto conclusivo del concorso promosso da patron Claudio Marastoni è andato in scena lo scorso 29 agosto allo Stadio del Mare di Pescara in una serata condotta da Beppe Convertini che ha visto la presenza come ospiti sul palco di Scialpi e Jo Squillo.