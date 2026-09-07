"Affitti brevi e territorio": a Grinzane Cavour un convegno sull'equilibrio del turismo del futuro

Il fenomeno delle locazioni turistiche e il suo impatto sulle dinamiche immobiliari e comunitarie saranno al centro del convegno "Affitti brevi e territorio: quale equilibrio per il turismo del futuro?", in programma lunedì 14 settembre alle ore 17.00 presso il Castello di Grinzane Cavour.

Organizzato dall'Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi, aderente all'Associazione Commercianti Albesi, l'incontro nasce dall'esigenza di analizzare la crescita delle locazioni brevi e promuovere condizioni di concorrenza trasparenti tra le varie forme ricettive. Sotto il tema "Stesso mercato, stesse regole: come governare la crescita delle locazioni turistiche nel rispetto dei residenti, della qualità dell'offerta e della competitività delle destinazioni", l'evento vedrà la partecipazione del direttore generale di Federalberghi Alessandro Nucara, del presidente di Visit Piemonte Silvio Carletto e della responsabile dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte Cristina Bergonzo.

Nel corso del pomeriggio verranno inoltre presentati due casi di studio internazionali sulle strategie di gestione dei flussi turistici: interverranno Francesco Bechi, presidente di Federalberghi Firenze, e Juan Baliño Gangoiti, promotion manager di Bilbao Turismo. I saluti introduttivi saranno affidati al presidente dell'Aca Giuliano Viglione, al direttore Fabrizio Pace e al presidente dell'Associazione Ristoratori e Albergatori Albesi Massimo Camia, sostenuti dal lavoro di rete svolto con Langhe Experience.

L'appuntamento è rivolto ad amministratori pubblici, operatori dell'accoglienza e cittadini interessati allo sviluppo economico locale.

Per partecipare è necessario registrarsi entro giovedì 10 settembre tramite il modulo online dedicato.