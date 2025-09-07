Si torna nel fiume alla ricerca di Abdou. Oggi l’ultima giornata di operazioni

Infruttuose nei giorni scorsi, sono iniziate di buon’ora anche oggi, domenica 7 settembre, le ricerche di Abdou Ngom, il 13 enne braidese finito nel Tanaro lo scorso 22 aprile e mai più ritrovato.

Come deciso nei giorni scorsi dal prefetto di Cuneo Mariano Savastano accogliendo l'appello arrivato dalla famiglia del ragazzo e dai sindaci di Bra, Alba e Verduno, le operazioni proseguiranno ancora oggi, per il quarto giorno consecutivo, dopodiché verranno nuovamente sospese.

In campo un nutrito schieramento di Vigili del Fuoco e di volontari facenti parte del coordinamento provinciale di Protezione civile, della Croce Rossa e di altre associazioni.

I primi, cui compete il coordinamento delle operazioni tramite un’Unità di Comando Locale (Ucl) insediata nella zona dell’ex ristorante "La Cascata", ai piedi di Verduno, stanno scandagliando le acque del fiume grazie al lavoro dei nuclei Speleo Alpino Fluviale (Saf) arrivati da Cuneo e fluviali-nautici giunti anche oggi da Asti e Alessandria.

Al loro fianco stanno operando effettivi del Distaccamento di Alba, un nucleo Sapr di operatori coi droni giunti dalla Direzione Piemonte di Torino e il nucleo Topografia Applicata al Soccorso (Tas) di Cuneo per la gestione cartografica delle attività.

Arrivati da diverse zone della provincia e impegnati nelle ricerche a terra, lungo le rive del fiume, i volontari fanno parte del coordinamento provinciale della Protezione Civile e di associazioni di soccorso, come è il caso della Croce Rossa.