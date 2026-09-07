Pinerolo si accende di creatività: 50 anni di Artigianato, una città da vivere

Cinquant'anni di storia raccontati attraverso uno sguardo. Quello delle mani che creano, delle persone che tramandano un mestiere, delle comunità che cambiano senza perdere la propria identità.

Dal 10 al 13 settembre il centro storico di Pinerolo ospita la 50ª edizione della Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese, uno degli appuntamenti più rappresentativi del territorio, che quest'anno sceglie di celebrare un doppio anniversario dal forte valore simbolico: i cinquant'anni della manifestazione e i 200 anni della nascita della fotografia, ricordati attraverso il tema “Scatti. Istanti di storie. 50 anni di Artigianato, 200 anni di Fotografia”.

Dal primo scatto realizzato da Nicéphore Niépce nel 1826 fino agli smartphone di oggi, l'immagine ha raccontato il mondo e i suoi cambiamenti. Allo stesso modo, in cinquant'anni di Rassegna, l'artigianato ha saputo documentare l'evoluzione della società, dei mestieri, delle tecniche produttive e delle relazioni umane, conservando però intatti i valori che lo caratterizzano: creatività, competenza, passione e capacità di innovare. Per questo motivo, l'edizione del cinquantenario trasforma Pinerolo in una grande galleria fotografica a cielo aperto. Il centro storico ospiterà 30 mostre fotografiche e artistiche, distribuite tra piazze, cortili, musei, portici e spazi espositivi, anche in luoghi normalmente non accessibili al pubblico.

Un percorso che accompagnerà cittadini e visitatori attraverso linguaggi e sensibilità differenti, intrecciando fotografia d'autore, memoria storica, arte contemporanea, reportage, paesaggio e racconto sociale.

Tra i principali progetti espositivi spiccano “L'arte della fotografia – 200 anni”, che ripercorre la storia della fotografia con documenti storici, immagini provenienti da archivi fotografici, laboratori di camera oscura e sala posa; “Becoming Climate”, il progetto internazionale di World Press Photo dedicato ai cambiamenti climatici ospitato alla Cavallerizza Caprilli; “Life in Trenches – Vita nelle Trincee”, con le immagini della Grande Guerra al Museo Storico dell'Arma di Cavalleria; “Album di Famiglia”, con le fotografie dell'Archivio dell'Associazione Culturale Valdese Ettore Serafino; “Torino 4x4. Fotografie per una nuova era”, progetto di Fondazione CAMERA e Fondazione Boscolo dedicato alle realtà virtuose della città di Torino; e “Ritratto di Artigiano”, che restituisce il volto degli artigiani pinerolesi attraverso gli scatti realizzati da Remo Caffaro tra il 1978 e il 1988.

A completare il racconto della manifestazione, “Album Manifesto” ripercorre la storia grafica della Rassegna. Il percorso espositivo prosegue con numerose mostre dedicate al territorio, alla memoria collettiva e all'arte contemporanea: da “Pinerolo… Altri sguardi” del Club Pipino a “Interferenze”, nel Palazzo Comunale, da “Gli Eterni Contemporanei” a “Neve”, dedicata al paesaggio invernale delle valli; da “Acqua” a “Lettere di un paesaggio”, da “Respirare con gli occhi” di Paola Mongelli a “Sono solo un fotografo (Una questione di luce)”, fino a “Abitare l'aria”, “Flash Room”, “Eterni contemporanei, in evoluzione: Giotto”, “Ferite Bianche”, “Le stagioni della montagna” e “Biforcazioni”. Non mancheranno l'omaggio a Guido Calliero, figura profondamente legata alla città, e quello a Ezio Giaj, ideatore della manifestazione. Un racconto particolare sarà quello de “I Mastri, l'artigianato visto da vicino”, realizzato da CNA con le fotografie di Virgilio Ardy e allestito nelle vetrine dei negozi della città: venti scatti dedicati alla memoria del tempo e al passaggio generazionale dei mestieri.

Il programma della Rassegna non si ferma alle mostre e torna a proporre un imponente calendario di incontri, conferenze, cinema, musica e dialoghi che vedranno protagonisti alcuni dei nomi più autorevoli della fotografia, del giornalismo, della cultura e dell'alpinismo. Sul CNA Stage di piazza Vittorio Veneto, punto di approdo dei quattro giorni della manifestazione, saliranno tra gli altri Nives Meroi, Valerio Minato, Fabio Bucciarelli ed Emanuele Pasquet, con incontri dedicati alla montagna, alla scienza, alla fotografia di guerra e al cinema. La piazza ospiterà inoltre la premiazione del concorso fotografico “Le stagioni della montagna”, concerti e appuntamenti musicali, fino al concerto dei Kanerva, vincitori di Arezzo Wave 2025. La musica attraverserà l'intera Rassegna, con concerti nelle piazze e appuntamenti dedicati anche alla tradizione corale. Sabato 12 settembre, in occasione del centenario della sezione CAI di Pinerolo, si esibiranno Cori e bande musicali locali. La moda sarà protagonista al Teatro Sociale, con “Rivèlati – Atto unico. Moda, movimento e trasformazione”, una performance che intreccia moda, movimento e arti performative, e con la Torino Fashion Week – “Scatti. Istanti di moda in passerella”, curata da CNA Federmoda. In passerella le collezioni dell'Accademia di Moda Floriana Ferrero e dell'Atelier torinese La Merveilleuse di Elisa Saponaro, accompagnate da performance artistiche, danza e musica.

La Rassegna continua naturalmente a valorizzare il suo cuore originario: il saper fare artigiano. Torna il progetto Pinerolo Botteghe Aperte, coordinato da CNA Torino e Nodo Concept Space, che porterà artigiani e artisti selezionati attraverso una call negli spazi di Nodo e in piazza San Donato. Il pubblico potrà assistere alle lavorazioni dal vivo e partecipare a una proposta di 9 workshop artistico-artigianali, dalla sartoria all'upcycling, dal ricamo alla fotografia, dall'illustrazione alla tessitura e alla lavorazione della carta. I laboratori, realizzati con il supporto di Turismo Torino e Provincia, sono dedicati a diverse fasce d'età e livelli di esperienza e sono organizzati in memoria di Ezio Giaj.

A questo si affiancheranno gli espositori di Mani Creative, distribuiti tra piazza Facta, via Savoia, via Duomo e via Trento, il Fab Lab Pinerolo, dove stampa 3D e fotografia si incontreranno per dare forma tridimensionale alle immagini, e le attività dedicate alle piccole e medie imprese in piazza Cavour, luogo di incontro tra innovazione, servizi, aziende e artigianato.

Il cinquantenario sarà anche una grande festa diffusa, capace di coinvolgere tutte le generazioni. Artigianato Kidz, nel cortile del Vescovado, proporrà quattro giorni di laboratori teatrali, fotografici, manuali e pittorici, giochi e spazi interattivi, spettacoli e attività per famiglie. Tra le proposte il Museo delle Piccole Curiosità, il villaggio del movimento “Gingiochi”, i “Ricigiochi”, il cinema all'aperto con la proiezione di Flow e, per la chiusura, lo spettacolo di circo-teatro “La Fata” del Circus Sportica.

Largo Lequio diventerà invece il cuore della convivialità, con il Villaggio del Gusto e Arti Beer Festival – L'arte del bere bene. 50 sfumature di birra per i 50 anni di Artigianato. Un'area dedicata allo street food, alle specialità locali e ai sapori da tutto il mondo che ogni sera si trasformerà in uno spazio per musica e intrattenimento: dalla tribute band degli 883 Arbre Magique ai The Bluebeaters Live, dallo Show Forever Young dedicato agli anni '80, '90 e 2000 fino alla serata latina con Davide Latino. Le Terrazze Acaja saranno dedicate al gusto e alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Accanto alla Borgata dell'Agricoltura, con 14 stand dedicati alla produzione agricola locale e realizzata in collaborazione con CIA Agricoltura e Coldiretti, Terre da Tasté – Distretto del Cibo Pinerolese proporrà degustazioni, masterclass, incontri e momenti di convivialità. Tra gli appuntamenti, le masterclass dedicate ai Cru degli Acaja, le serate “Convivio – 8 Cru degli Acaja”, la degustazione di caffè in collaborazione con Slow Food Coffee Coalition e, domenica, l'incontro su olio EVO e cucina vegetale, con degustazione tematica.

Sempre all'insegna del gusto e della formazione sarà la proposta del CFIQ Il Germoglio, che sabato 12 settembre ospiterà “A Cena con i ragazzi del CFIQ”, una cena di beneficenza realizzata con studenti, formatori e aziende del territorio per sostenere borse di studio. Domenica spazio invece a “Bimbi ai fornelli”, allo yoga e alla Colazione benefica, con proventi destinati alla realizzazione di un laboratorio di trasformazione alimentare a Bahia, in Brasile. Anche il Consorzio dei vini del Pinerolese proporrà delle degustazioni presso il proprio stand.

Non mancheranno le occasioni per scoprire Pinerolo attraverso le sue botteghe, i suoi musei e i suoi luoghi meno conosciuti. L'Ufficio del Turismo ospiterà l'iniziativa Maestri del Gusto, dedicata alle eccellenze gastronomiche e culturali del territorio, mentre domenica 13 settembre partirà il WELCOME TOUR® PINEROLO SPECIALE ARTIGIANATO, un tour guidato nel cuore della città alla scoperta dei luoghi d'arte e delle botteghe storiche, arricchito da un assaggio di vino locale.

Sabato sera sarà inoltre possibile vivere un'esperienza speciale al Museo Storico dell'Arma di Cavalleria con “Notte al Museo”, visite guidate serali che permetteranno di scoprire la Scuola di Cavalleria e i suoi personaggi attraverso un percorso immersivo nel fascino notturno del museo.

Il rapporto tra artigianato, creatività e partecipazione sarà particolarmente evidente anche negli spazi di 39/Barrato in via Trento, che ospiteranno oltre a una delle mostre, un calendario di workshop e dimostrazioni: dalla creazione di una T-shirt botanica al ricamo Sashiko, dall'intreccio collettivo alla costruzione di un nido per uccelli, fino ai laboratori dedicati alla bicicletta, alla ceramica e alla fotografia.

Anche lo sport sarà protagonista. Piazza Santa Croce ospiterà tre giornate dedicate allo Street Boulder, con contest per bambini e adulti, prove di arrampicata, sfide e giochi. Piazza Barbieri accoglierà invece il Triathlon del Boscaiolo, competizione nazionale dedicata alle abilità forestali, mentre Corso Torino sarà il palcoscenico delle esibizioni di trial outdoor e bike freestyle, con i Dast Show e ospiti speciali.

Il Cortile del Museo del Mutuo Soccorso sarà infine uno degli spazi dedicati ai linguaggi artistici contemporanei e alle nuove generazioni. Per quattro giorni ospiterà una residenza artistica del collettivo Poltergeist, con esposizioni, performance, workshop, talk e musica dal vivo. Tra gli appuntamenti, la mostra fotografica La Comunidad, il workshop di cianotipia, gli incontri con Samuel Costa, concerti e dj set. Il programma sarà arricchito anche dall'escape room “Fuga dal Museo”, pensata per vivere in modo nuovo gli spazi del Museo del Mutuo Soccorso. Anche le scuole saranno protagoniste della quattro giorni artigiana: le studentesse e gli studenti dell’ENGIM si occuperanno delle acconciature durante le sfilate, il CFIQ proporrà degustazioni, mentre il corso di Grafica e Fotografia dell’Istituto Superiore Arturo Prever realizzerà un reportage della Rassegna.

Tornano anche in questa edizione il contest fotografico “Scatta l'Artigianato”, organizzato da Dario Costantino, che invita appassionati e professionisti a raccontare attraverso le immagini i protagonisti della manifestazione, il lavoro delle mani e l'emozione del pubblico.

La Rassegna conferma così la propria capacità di evolversi senza perdere la propria identità. Nata cinquant'anni fa dall'intuizione di un gruppo di visionari che immaginò un evento dedicato alle eccellenze del territorio, oggi rappresenta molto più di una mostra mercato: è un grande progetto culturale che unisce economia, creatività, turismo, enogastronomia, formazione, sport e partecipazione, trasformando per quattro giorni l'intero centro storico in un laboratorio aperto dove tradizione e innovazione dialogano continuamente. Cinquant'anni dopo il primo “scatto”, l'Artigianato continua a raccontare il volto di Pinerolo. Un volto che cambia con il tempo, ma che conserva intatta la capacità di creare, accogliere e guardare al futuro.

Artigianato Pinerolo è organizzato dal Comune di Pinerolo con il contributo di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, CNA Torino. Sponsor: Dagatti, Generali Agenzia di Pinerolo San Lazzaro, Alpimotor,R&A Tecnica srl. Partner: Distretto Urbano del Commercio, Distretto del Cibo Pinerolese Terre da Tastè, TurismoTorino e Provincia, Nodo Aps.

Il programma completo di Artigianato Pinerolo è disponibile al link: https://artigianatopinerolo.it/

Scopri le mostre al link: https://artigianatopinerolo.it/mostre-2026/

ORARI RASSEGNA:

giovedì 10 settembre ore 17.00 – 23.00; venerdì 11 settembre: 17.00 - 23.30; sabato 12 settembre: 10.00 - 24.00; domenica 13 settembre: 10.00 - 21.00

Inaugurazione Artigianato Pinerolo

Piazza Vittorio Veneto, fronte Teatro Sociale | Giovedì 10 settembre | ore 18.00 – Interventi Istituzionali e apertura della Rassegna

Informazioni

Sito web: artigianatopinerolo.it

Facebook: @artigianatopinerolo

Instagram: @artigianatopinerolo

PROGRAMMA: LE PIAZZE E LE INIZIATIVE

MOSTRE FOTOGRAFICHE E ARTISTICHE

Scatti. grandi progetti fotografici per i 50 anni dell’Artigianato. Le mostre che celebrano i 200 anni della fotografia, vera anima della Rassegna

ORARI: Giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00 / Sabato 10.00-13.00 / 16.00-20.00 / Domenica 10.00-13.00 e 15.00-18.00 salvo ove diversamente indicato

Nell’anno in cui la fotografia compie 200 (dalla prima Oleografia “Vista dalla Finestra di Le Grasse” di Nièpce) e in occasione dei 50 anni dell’Artigianato, evidenziamo come i 50 anni di rassegna raccontano 50 anni di una comunità che ha modificato i suoi modi di vestire, incontrarsi, sociali e modi di produrre artigianato. Ciò che rimane è la passione per l’Artigianato, la voglia di incontrarci e la vivacità del tessuto pinerolese. Quindi, la città sarà disseminata - anche in spazi che solitamente sono non accessibili al pubblico - di mostre e fotografie che sono la testimonianza dei tanti cambiamenti che ci interessano e allo stesso tempo delle evoluzioni che caratterizzano anche la nostra città. Potrete scoprire tutto questo in 29 mostre disseminate in luoghi conosciuti:

Le mostre centrali che celebrano i 200 anni della fotografia e l'anima della rassegna.

L’arte della fotografia – 200 anni

A cura di: Remo Caffaro e Dario Costantino

Dove: Centro di Interpretazione del Territorio (Via Giolitti 1)

Storia, documenti, testimonianze e immagini da archivi fotografici. Laboratori di camera oscura e sala posa.

Becoming Climate

A cura di: Rotary Pinerolo e Città di Pinerolo

Dove: Cavallerizza Caprilli, Piazza Volontari della Libertà

Il cambiamento climatico e il rinnovamento attraverso le lenti di World Press Photo.

Life in Trenches - Vita nelle Trincee

A cura di: Città di Pinerolo in collaborazione con Associazione Nazionale Cavalieri di Vittorio Veneto, Museo Storico dell’Arma di Cavalleria

Dove: Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, Viale Giolitti 5

La quotidianità dei combattenti della Grande guerra nelle fotografie del Fondo Marzocchi del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto

Album di Famiglia

A cura di: Associazione Culturale Valdese Ettore Serafino

Dove: Palazzo Vittone, Piazza Vittorio Veneto 8

Immagini dall'Archivio fotografico della Associazione Culturale Valdese Ettore Serafino

Torino 4x4. Fotografie per una nuova era

A cura di: Fondazione CAMERA e Fondazione Boscolo di Torino

Dove: piazza Vittorio Veneto

Progetto fotografico che unisce arte e impegno sociale per raccontare la Città di Torino attraverso le sue realtà virtuose. Con foto di Deka Mohamed Osman, Fabio Bucciarelli, Marco Rubiola, Enrico Gili.

Appena Oltre

A cura di: Chiara Bruno e Alice Serafino

Dove: Nodo Concept Space, Piazza Vittorio Veneto 26

Ci sono luoghi e istanti che rivelano la loro bellezza solo a chi sceglie di guardare più lentamente. "Appena oltre" è un invito a superare la superficie per incontrare ciò che normalmente sfugge.

Omaggio a Guido Calliero

Dove: Nodo Concept Space

La mostra fotografica espone gli scatti di Guido Calliero, uomo profondamente legato a Pinerolo scomparso nel 2021, fondatore della Badia Corale di Val Chisone di cui è stato ricercatore, strumentista e anche direttore. Le sue immagini in bianco e nero raccontano paesaggi, volti e angoli della città con uno sguardo originale, attento e mai scontato. Un percorso che restituisce la sensibilità di un uomo capace di cogliere la bellezza nei dettagli e l'anima delle persone e dei luoghi.

Pinerolo… Altri sguardi

A cura di: Club Pipino

Dove: Circolo Sociale, via Duomo 1

Ci sono occhi che passano e occhi che restano. I soci del club fotografico Pipino hanno scelto di fermarsi, e in quel fermarsi Pinerolo si è lasciata guardare davvero — nelle sue luci nascoste, nei suoi silenzi, nei dettagli che il passo distratto non coglie. Ecco cosa succede quando lo sguardo diventa dono.

Interferenze

A cura di: En Plein Air arte contemporanea

Dove: Cortile del Palazzo Comunale e primo piano del Palazzo Comunale

Esposizione di arte contemporanea che invita artisti e artiste dell'associazione a dialogare tra i vari linguaggi creativi.

Gli Eterni Contemporanei

A cura di Lilium Art Gallery

Dove: Sala Caramba, via Trieste

pittura e fotografia contemporanea raccontano lo sguardo che attraversa i secoli, istante che resta e l'umano come eterno contemporaneo. Giotto, attraverso le storie di San Francesco, ha inventato un modo nuovo di guardare la realtà: umano, narrativo, emotivo. La fotografia ne raccoglie oggi l'eredità.

Pinerolo è da vedere…

Omaggio a Ezio Giaj

Dove: cortile Via del Pino 15

Artigianato sia: la bella intuizione di Ezio Giaj. Mostra dei suoi disegni a china.

Sguardi

A cura di: Federico Cramer e Daniele Gianoglio

Dove: via del Pino

Sguardi che attraversano luci e ombre del nostro tempo, e in questo percorso aprono spazi di consapevolezza

Neve

A cura di: Nicola Salusso

Dove: Museo Diocesano, via del Pino

Realizzata tra il 2023 e il 2026 in Val Pellice, Val D'Angrogna e Val Chisone, "Neve" indaga attraverso l’uso del bianco e nero il paesaggio invernale e le sue possibilità espressive. Gli scatti raccontano il rapporto tra l'essere umano e l'ambiente dove la neve è riserva d'acqua, attesa, divertimento, lavoro, guadagno, disturbo, pericolo e fatica. È presenza e assenza, abbondanza e mancanza.

orari: giovedì e venerdì 17:00-20:00; sabato 15:00 - 19:00, domenica 10:00-12:00 e 16:00 - 18:00

Acqua

Di: Cristina Armando

Dove: Portici centro storico

L’acqua può prendere forme diverse ed è in continuo movimento. Siano mari, cascate, ruscelli, ghiacciai, brine, nebbie o minuscole goccioline … l’acqua è sempre fonte di vita!

Omaggio ad Augusto Cantamessa

Dove: Museo Diocesano, via del Pino 12

Proiezione “Augusto Cantamessa fotografo” di Cramer, Gianoglio e Calabrò.

Ritratto di Artigiano

A cura di: Città di Pinerolo con foto di Remo Caffaro

Dove: piazza San Donato

La mostra che mette al centro gli artigiani, cuore pulsante della 50° edizione, con scatti di Remo Caffaro eseguiti tra il 1978 e il 1988.

Album Manifesto

A cura di: Città di Pinerolo

Dove: Piazza San Donato

La storia della grafica si intreccia con la storia della Rassegna

Controcampo. Volti e voci delle Terre da Tasté

A cura di: Terre da Tasté - Distretto del cibo pinerolese

Dove: Via Trento 4

Guardare un volto significa immaginare una storia. Ascoltarlo permette di avvicinarsi davvero. Foto di Paolo Saglia - Giusti Eventi

Lettere di un paesaggio

Di: Enrico Perassi

Dove: cortile di Via Trento 14

Una lettura dei luoghi ordinari dell'habitat umano alla ricerca di un paesaggio altro.

Orario visite guidate: giovedì e venerdì alle 17,30 e 18,30; sabato alle 10,30; 11,30; 16,30; 17,30; 18,30; 19,30; domenica alle 10,30; 11,30; 12,30; 15,00; 16,15; 17,15.

Benvenuti in bianco e nero

Di: Orlando Morici

Dove: via Trento 18/B

Le immagini esposte in questa mostra rappresentano un tassello fondamentale sul lavoro di accoglienza, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulle storie e le persone che lo animano.

Respirare con gli occhi

A cura di Associazione 39/

Dove: cortile di Via Trento 36

La mostra racconta, attraverso opere selezionate, trent'anni di ricerca dell'artista torinese Paola Mongelli

Sono solo un fotografo (Una questione di luce)

A cura di: Associazione Atlante

Dove: Chiesa di S. Agostino, via Principi d’Acaja

La suggestione di un viso o la geometria di un edificio, per raccontare un po' di noi. Perché ogni fotografia, in fondo, è anche un autoritratto invisibile.

Abitare l’aria

A cura di: Elena Carano, Alice Serafino, Lorena Signori

Dove: cortile Labart, via Lequio 16

Le fotografie di Elena Carano dialogano nello spazio aperto di LabArt con le opere di Alice Serafino e Lorena Signori, restituendo all'osservatore una visione sospesa tra il reale e l'immaginato.

Flash Room

A cura di Loft Pinerolo Urban Box

Dove: Via Silvio Pellico 19

I linguaggi e le visioni di una nuova generazione. Attraverso opere e media differenti, la narrazione di un momento preciso, un punto di svolta che ha impresso una traccia indelebile.Tanti frammenti che si uniscono in un’unica storia.







Eterni contemporanei, in evoluzione: Giotto

a cura di Lilium Art Gallery - Davide Binello

Dove: Sala Italo Tajo - Via San Giuseppe

La mostra si apre con un'opera partecipativa che coinvolge direttamente il visitatore. Diverse tele sono il perimetro dello spazio e raccontano i temi della nascita, della caduta, della responsabilità umana e della redenzione con una rilettura contemporanea dei Vizi e delle Virtù di Giotto ispirati agli affreschi della Cappella degli Scrovegni

Ferite Bianche

A cura di: Marco Da Rold

Dove: ingresso Casa del Fanciullo, via Luciano

Installazione in omaggio all’ Angelo Ferito, la scultura di Vincenzo Vela che si trova nel cimitero di Pinerolo.

Le stagioni della montagna

A cura di: CAI sezione di Pinerolo

Dove: Tensostruttura presso chiesa di San Domenico - ingresso via Losano 4

Rassegna delle immagini vincitrici del concorso fotografico "Le Stagioni della Montagna" che rappresentano i concetti di momentaneo evolversi del tempo naturale, anche atmosferico, e di sommatoria di esperienze vissute nella vita pratica in montagna.

Biforcazioni Anna Maria Colace

A cura di Galleria Losano Associazione Arte e Cultura

Dove: Via Savoia 33

Biforcazioni invita il pubblico ad attraversare quella soglia nella quale ogni immagine smette di essere documento per diventare esperienza relazionale, rendendo visibili processi di trasformazione che coinvolgono autore, opera e osservatore.

I Mastri, l’artigianato visto da vicino

A cura di CNA con foto di Virgilio Ardy

Dove: vetrine negozi della Città

La memoria del tempo e la ricerca del passaggio generazionale dei mestieri in venti scatti

PIAZZA VITTORIO VENETO: TALK E MUSICA AL CNA STAGE

A cura di Comune di Pinerolo, CNA Torino, RBE

Piazza Vittorio Veneto è il punto di approdo per i quattro giorni dell’artigianato, con un programma che intreccia incontri, sfilate e musica.

GIOVEDÌ 10

CNA Stage In caso di pioggia: Palatenda Pinehope, Oratorio San Domenico

16.45 — Talk “Terre da Tasté: viaggio nella filiera del cibo pinerolese”

18.00 — Inaugurazione con discorsi istituzionali

20.00 — Premiazione del concorso fotografico “Le stagioni della montagna” a cura di CAI Sezione Pinerolo

21.00 — Talk “Si vince o si perde insieme”

Nives Meroi, alpinista, a cura di CAI Pinerolo in occasione dei 100 anni, dialoga con Monsignor Derio Olivero e Umberto Valocchi, Club Alpino Accademico Italiano.

Modera: Lucia Sorbino, giornalista de L’Eco del Chisone.

VENERDÌ 11

18.30 — Talk “Il fotone errante. Un viaggio tra fotografia e scienza” Valerio Minato in dialogo con il Prof. di Montagna Erik Viotti.

21.30 — Talk “Testimoni per immagini. Fotografare la guerra”

Fabio Bucciarelli in dialogo con Marco Magnano.

SABATO 12

16.00 — Concerto dei cori - CNA Stage In caso di pioggia: Chiesa di San Rocco, Piazza Facta | Coro dle Piase di Campiglione Fenile (sez. CAI Cavour), Coro La Baita (sez. CAI Cuneo), Coro CAI Femminile Valtellinese (sez. CAI Sondrio), Coro Monte Sabotino (sez. CAI Gorizia).

CNA Stage In caso di pioggia: Auditorium MORE, Corso Piave 5

18.00 — Talk “Occhi sul set. Storie e segreti di un direttore della fotografia”

Emanuele Pasquet in dialogo con Mapi Gillio.

22.00 — Kanerva, vincitori di Arezzo Wave 2025, in concerto.

Teatro Sociale, Piazza Vittorio Veneto

17.30 — Sfilata “Rivèlati”

20.45 — Torino Fashion Week con “La Merveilleuse” di Elisa Saponaro e Accademia di Moda Floriana Ferrero.

A cura di CNA Federmoda.

DOMENICA 13

CNA Stage In caso di pioggia: Auditorium MORE, Corso Piave 5

10.30 — “Supereroi” Proiezione del corto di Diego Cossotto, Marco Ramotti e Luca Storero.

11.30 — “Nuto e Domani” Proiezione dei lavori di IC4 e IMI Pinerolo.

15.00 — Banda Musicale di Pomaretto APS - CNA Stage - In caso di pioggia: Chiesa di San Rocco, Piazza Facta

16.00 — Calata dimostrativa dal Municipio Simulazione di intervento del Soccorso Alpino e Speleologico.

17.00 — Concerto della Filarmonica Pinerolese di Frossasco APS

18.00 — “Pedalare sulla faglia”

Presentazione del progetto di Film Partecipativo sul cicloviaggio “Marrakech Express”, a cura di CIP (Cinema Inclusione Partecipazione).

PER I PIU’ PICCOLI

Artigianato Kidz 2026

Cortile del Vescovado, via del Pino, Pinerolo (TO) - Progetto del Comune di Pinerolo a cura di Sportica Gym Iin collaborazione con Asilo Umberto Primo, Associazione ArteInVita,

GIOVEDÌ 10 Ore 15:00 - 19:00 | Apertura Area Laboratori | Laboratori Teatrali, di Fotografia e Manuali

Ore 17:00 - 19:30 | Museo delle Piccole Curiosità – Un viaggio itinerante all'interno di un fantasioso gazebo, ideato da Paola Martina.

Ore 20:30 | Spettacolo Serale Intrattenimento e performance a cura dell'Associazione ArteInVita.

VENERDÌ 11 Ore 17:00 - 19:30 | Laboratori manuali e pittorici per i più piccoli a cura dell'Asilo Infantile Umberto I | Giochi e spazi interattivi “Ricigiochi” - “Museo delle Piccole Curiosità” -

Ore 20:30 | Spettacolo teatrale “Le storie del Matto” di e con Matteo Curatella.

SABATO 12 Ore 10:00 - 13:00 e 14:00 - 19:00 | Laboratori manuali e pittorici per i più piccoli. Il Villaggio dei Giochi | “Gingiochi: il villaggio del movimento, tradizione e divertimento!” | “Ricigiochi” | “Museo delle Piccole Curiosità”

Ore 20:30 | Cinema all'Aperto Proiezione sotto le stelle del cartone animato “Flow” a cura del Comune di Pinerolo in collaborazione con Cinedehors

DOMENICA 13 SETTEMBRE Ore 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:30 | Laboratori manuali e pittorici per i più piccoli a cura dell'Asilo Infantile Umberto I. Ore 10:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00 | Grande chiusura dei giochi “Ricigiochi” di Andrea Martina. “Gingiochi” by Sportica. Apertura del “Museo delle Piccole Curiosità” di Paola Martina. Ore 17:30 |

Spettacolo di Circo Teatro “La Fata” del Circus Sportica, con la partecipazione di Elisabetta Folzi e Andrea Martina.

STREET FOOD E MUSICA

LARGO LEQUIO – STREET FOOD E MUSICA Largo Lequio sarà il regno dei profumi e dei sapori: un’area interamente dedicata allo street food e all’Arti Beer Festival - L’arte del bere bene. 50 sfumature di birra per i 50 anni di Artigianato - dove assaporare specialità locali e piatti da tutto il mondo. Accanto alle proposte culinarie, ogni sera l’area si trasformerà in un grande spazio spettacoli con concerti, dj set e momenti di intrattenimento, creando un’atmosfera vivace e conviviale.

VILLAGGIO DEL GUSTO E ARTI BEER FESTIVAL - L’arte del bere bene. 50 sfumature di birra per i 50 anni di Artigianato

GIOVEDÌ 10 Ore 21.30 PIAZZA LEQUIO Arbre Magique Tribute Band 883

VENERDÌ 11 Ore 18.30 DJ SET - Ore 21.30 The Bluebeaters Live

SABATO 12 Ore 18.30 DJ SET - Ore 22.00 Show Forever Young il meglio degli anni 80/90/2000

DOMENICA 13 Dalle 11.00 alle 21.00 "Matinée" - Ore 21,00 Serata Latina con Davide Latino

PIAZZA CAVOUR, PIAZZA BARBIERI e CORSO TORINO

PIAZZA CAVOUR: PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Piazza Cavour si conferma il punto di incontro tra il mondo delle piccole e medie imprese e l’artigianato, ospitando stand e spazi dedicati alle eccellenze produttive del territorio. Un luogo dove scoprire innovazione, servizi e proposte su misura, incontrando da vicino professionisti e aziende che portano avanti il saper fare italiano. Durante i giorni dell’evento, la piazza sarà animata da iniziative, consulenze e momenti di incontro con il pubblico. Quest’anno inoltre, Artigianato Pinerolo si amplia con una nuova “piazza” tutta da scoprire! In

PIAZZA BARBIERI: TRIATHLON DEL BOSCAIOLO - Sabato 12 e domenica 13 settembre

Competizione nazionale dedicata alle abilità forestali: abbattimento, sramatura e taglio con accetta.

TUTTO SU RUOTE - CORSO TORINO

SABATO 12 Ore 20.00 Esibizione trial outdoor campioni italiani piloti Rabino sport

DOMENICA 13 Ore 11.00 Spettacolo Bike freestyle con i Dast Show - Ore 16.00 Spettacolo Bike freestyle con i Dast show - Ore 17.00 direttamente da TUTTO ESAURITO di Radio 105 “Ylenia”

NODO: PINEROLO BOTTEGHE APERTE e WORKSHOP

Nodo Concept Space (Piazza Vittorio Veneto) e piazza San Donato | Progetto del Comune di Pinerolo a cura di CNA Torino e Nodo Concept Space - Workshop artistico-artigianali organizzati con il supporto di Turismo Torino e Provincia in memoria di Ezio Giaj.

Ritorna, dopo il successo delle passate edizioni, il progetto Pinerolo Botteghe Aperte che rappresenta il cuore della rassegna e punta sulla valorizzazione di artigiani artisti, del territorio e non solo. Il progetto quest’anno è coordinato da CNA Torino e Nodo Concept Space, il presidio artigiano della Città di Pinerolo che ospiterà artigiani ed artisti. Gli artigiani delle Botteghe Aperte, selezionati con una call, popoleranno gli spazi di Nodo presso l’ex Caffè del Teatro Sociale (Piazza Vittorio Veneto).

WORKSHOP artistico-artigianali organizzati con il supporto di Turismo Torino e Provincia in memoria di Ezio Giaj. NB. I workshop si svolgeranno presso l’Ufficio del Turismo di via Duomo 1

Giovedì 10 ore 18-20,30 Se lo dice la nonna - a cura di Coúrtesia Laboratorio pratico in cui si imparano alcuni “rimedi” perfetti per il corpo e per la casa con ingredienti che troviamo in dispensa. Contributo 15€ Massimo 10 partecipanti Prenotazioni: sara.cravero@courtesia.it Venerdì 11 ore 10-12,30 Upcycling camicia - a cura di POL.IN Ti piace l’idea di indossare una camicia classica ma la vuoi rendere un po’ speciale? Portala con te oppure scegline una che metterò a disposizione e lasciati guidare in un taglia e cuci immediato e ad effetto! Contributo di 20€ Massimo 5 partecipanti Prenotazioni: polincouture@gmail.com Venerdì 11 ore 15-17,30 Upcycling camicia - a cura di POL.IN Ti piace l’idea di indossare una camicia classica ma la vuoi rendere un po’ speciale? Portala con te oppure scegline una che metterò a disposizione e lasciati guidare in un taglia e cuci immediato e ad effetto! Contributo di 20€ Massimo 5 partecipanti Prenotazioni: polincouture@gmail.com Venerdì 11 ore 18-20,30 Photo embroidering BASE - a cura di Sefora Pons

Impara ad intervenire graficamente e matericamente con la tecnica del ricamo su fotografia vintage.

Contributo 15€ - Massimo 10 partecipanti, dai 9 ai 99 anni

Prenotazioni: hello@seforapons.com Sabato 12 ore 10-12,30 Se lo dice la nonna - a cura di Coúrtesia Laboratorio pratico in cui si imparano alcuni “rimedi” perfetti per il corpo e per la casa con ingredienti che troviamo in dispensa. Contributo 15€ Massimo 10 partecipanti Prenotazioni: sara.cravero@courtesia.it Sabato 12 ore 15-17,30 Illustrazione intuitiva - a cura di Teresa Rosso

Lasciati guidare dal colore in un workshop che celebra libertà e intuizione. Inizieremo da tanti segni istintivi e macchie, lasciando che siano loro a suggerirci nuove forme. Passo dopo passo prenderanno vita immagini inattese. Ti porterai a casa la tua illustrazione originale incorniciata.



Contributo: 15€ Massimo 10 partecipanti Prenotazioni: tr.teresarosso@gmail.com Sabato 12 ore 18-20,30 Photo embroidering AVANZATO - a cura di Sefora Pons

Impara a realizzare pattern e dettagli più elaborati per arricchire ed impreziosire una fotografia vintage.

Contributo 20€ Massimo 8 adulti che abbiano precedentemente partecipato al workshop base o posseggano già nozioni di ricamo base.

Prenotazioni: hello@seforapons.com Domenica 13 ore 10-12,30 Tessi il tuo segnalibro - a cura di Sol&Me

Un laboratorio pensato per avvicinare i bambini alla tessitura attraverso un'attività semplice ed intuitiva. I partecipanti realizzeranno un segnalibro colorato intrecciando ordito e trama su un telaietto di legno, sperimentando le basi della tessitura manuale, un’attività che favorisce la concentrazione e contribuisce allo sviluppo della manualità fine. Contributo 10€

Massimo 10 partecipanti Età: dai 7 anni (dai 5 se affiancati da un genitore/adulto) Mail: solandme.wraps@gmail.com Domenica

13 ore 15-17,30 Diorama di carta - a cura di Leonora Camusso

Impara a creare la tua cornice di carta e riempirla con un collage tridimensionale colorato. Capirai anche come inserire armonicamente degli elementi fotografici per creare ritratti sorprendenti e creativi.

Contributo 15€

Max 10 partecipanti

Prenotazioni: info@leonoracamusso.it

TERRAZZE ACAJA - BORGATA DELL’AGRICOLTURA

VIA PRINCIPI D’ACAJA - A cura di CIA Agricoltura e Coldiretti

Da giovedì a domenica vi aspetta tutto il meglio della produzione agricola locale in collaborazione con CIA Agricoltura e Coldiretti. Vieni a scoprire il gusto del territorio in 14 stand.

TERRAZZE ACAJA A cura di Terre da Tasté - Distretto del Cibo Pinerolese

Un luogo dove prendersi il tempo per respirare, assaporare e godere della vista sul cuore storico di Pinerolo. Tra degustazioni a tema e pic-nic urbani, l’esperienza sarà arricchita da incontri e attività che uniscono cibo, conoscenza e convivialità. In collaborazione con Terre da Tastè. Lungo via Principi d’Acaja, in collaborazione con CIA e Coldiretti viene proposta la produzione agricola del territorio.

GIOVEDI 10

Ore 21.00: Cinepanettone d’Estate in collaborazione con Galup - Proiezione del Film Fuori Menu

VENERDÌ 11

Ore 17:00 | Masterclass "L'essenza dei CRU: 3 espressioni firmate Acaja"

Degustazione esclusiva condotta da Simone Bertalmio. Casa del Senato Costo: 15,00 € - Posti su prenotazione. Email: 8cruacaja@gmail.com



Ore 18:00 | "CONVIVIO - 8 CRU degli ACAJA"

Serata di vini, cibo e musica con Lucio Facelia + Tisana's Session. Posti su prenotazione. Email: 8cruacaja@gmail.com

SABATO 12

Ore 11:00 Anche il caffè può essere buono, pulito e giusto. Talk e degustazione Caffè con Emanuele Dughera coordinatore Slow Food Coffee Coalition. In collaborazione con La Burnìa.

Ore 17:00 | Masterclass "L'essenza dei CRU: 3 espressioni firmate Acaja" Degustazione esclusiva condotta da Simone Bertalmio. - Casa del Senato Costo: 15,00 € Posti su prenotazione. Email: 8cruacaja@gmail.com

Ore 18:00 | "CONVIVIO - 8 CRU degli ACAJA"

Serata di vini, cibo e musica con Can d'Autore & La Band + Le Cannonate. Costo: 15,00 € (Ingresso) Posti su prenotazione. Email: 8cruacaja@gmail.com

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 11:00 – 18:00 Terrazze Acaja CANTAGALLO "IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO"

Musica & Calici - Ospite: DJ Dallomo - Ingresso: Libero

Ore 17:30 Convegno Olio EVO e Cucina vegetale, con degustazione tematica. A cura del Distretto del Cibo Pinerolese. Posti su prenotazione. Email: info@terredataste.it .

MAESTRI DEL GUSTO | UFFICIO DEL TURISMO

Ufficio del Turismo di Pinerolo, via Duomo 1

Turismo Torino e Provincia, in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, promuove con il presidio dei principali eventi del territorio la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche, culturali e turistiche della provincia. In occasione della 50° Rassegna dell'Artigianato del Pinerolese dal 10 al 13 settembre, all'Ufficio del Turismo di Pinerolo in Via Duomo 1, sarà possibile giocare e scoprire il progetto dei Maestri del Gusto: veri e propri ambasciatori della tradizione locale. Per ogni partecipante sarà previsto un prezioso gadget in omaggio e i più fortunati potranno assaporare una selezione di gustosissimi prodotti tipici o partecipare al Welcome Tour®Pinerolo Speciale Arte e Artigianato, in programma domenica 13 settembre alle ore 10.00.

CFIQ IL GERMOGLIO | DEGUSTAZIONI E LABORATORI DI CUCINA

CFIQ il Germoglio, Via Silvio Pellico 42

SABATO 12

A Cena con i ragazzi del CFIQ

Sabato 12 settembre dalle 18.30 alle 23.00, Via Silvio Pellico 42, Pinerolo - Con gli studenti, i formatori e le aziende del territorio una cena di beneficenze per borse a sostegno dello studio

DOMENICA 13

Laboratorio “Bimbi ai fornelli” – DUE TURNI: 10.00-11.30 | 11.30-13.00 |. INFO E PRENOTAZIONI: 366.5035122

Dalle 9.00 alle 10.00 YOGA CON VIOLA MALANETTO

Dalle 9.00 alle 12.00 LA COLAZIONE BENEFICA con le prelibatezze preparate dagli chef e dai ragazzi del CFIQ

I proventi saranno interamente devoluti per

LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARE A BAHIA - BRASILE

IL CORTILE - MUSEO DEL MUTUO SOCCORSO

Cortile del Museo del Mutuo Soccorso di Pinerolo, Via Silvio Pellico - Da giovedì 10 a domenica 13 settembre - A cura di Loft Pinerolo Urban Box, Yepp Pinerolo e collettivo Poltergeist e Museo del Mutuo Soccorso

All'interno dello spazio denominato Cortile prenderà vita una residenza artistica del collettivo Poltergeist. Lo spazio sarà attivo per quattro giornate durante le quali si alterneranno attività, esposizioni temporanee e permanenti, performance e momenti di incontro con realtà amiche.

VENERDÌ 11

19:00 Raga dell'Androne (LIVE)

21:00 Bianco (LIVE)

23:00 Poltergeist (DJ SET)

SABATO 12

Esposizione mostra fotografica La Comunidad a cura di Samuel Costa

17:00 Workshop di Clanotipla con Miammiri

19:00 Samuel Costa (TALK)

20:30 Barrio Night (DJ SET)

22:00 Discomoderni (DJ.SET)

Escape room FUGA DAL MUSEO dalle 19.00 alle 22.00, all'interno del museo. E gradita la prenotazione! +39 349 551 3710

DOMENICA 13

SPAZIO APERTO SVUOTA FUSTI

18.00 APERITIVO CON MUSICA con LUKE BARRAL a SAN MAURIZIO

Escape room FUGA DAL MUSEO dalle 19.00 alle 22.00, all'interno del museo. E gradita la prenotazione! +39 349 551 3710

MANI CREATIVE

Piazza Facta, via Savoia, via Duomo e via Trento

In collaborazione con Opificio 121

Tra le vie del Centro Storico di Pinerolo, tanti espositori che hanno fatto della creatività personale la loro parola d’ordine.

FAB LAB PINEROLO

Piazza Vittorio Veneto

Stampa 3D e fotografia: immagini che non si guardano, si accendono svelando la terza dimensione!

39/TRENTANOVEBARRATO

Via Trento 38

GIOVEDì 10 ore 18.00 Apertura della mostra RESPIRARE CON GLI OCCHI di Paola Mongelli

VENERDì 11

Ore 10.00-13.00 WORKSHOP - CREA LA TUA TSHIRT BOTANICA

Ore 14.30-16.30 WORKSHOP - RICAMO SASHICO HITOMEZASHI

Ore 17.00-19.00 WORKSHOP - RICAMO SASHICO MOYOZASHI

Ore 18.00 Presentazione del libro Respirare con gli Occhi di Paola Mongelli - Modera Andrea Balzola

SABATO 12

Ore 14.00-19.00 INTRECCIO COLLETTIVO Installazione e dimostrazione intreccio base di cesteria

DOMENICA 13 SETTEMBRE

10.00-13.00 COSTRUIAMO INSIEME UN NIDO PER UCCELLI workshop di intreccio con il salice adatto per grandi e piccini, a cura di 2 dietro 1, cortile associazione 39/ via Trento 38.

10:00/19:00 INTRECCIO COLLETTIVO, a cura di 2 dietro 1, esterno associazione 39/ via Trento 38.

domenica 13 settembre

14:00/16:00 UNA CORNICE PER I TUOI RICORDI Ceramica e fotografia si incontrano per l’artigianato 2026 realizza la tua cornice porta foto in grès per lo scatto che ami di più. A cura di Sara WHY?ceramics.

15:00/19:00 CICLOFFICINA POP vedi, impari e poi aggiusti, rudimenti di ciclomeccanica, a cura di Diego Mometti in collaborazione con @giulio_ceste, esterno associazione 39/ via Trento 38.

16:00/19:00 100% BICICLETTA workshop di riciclo per imparare a fare una cintura con i materiali di scarto di una bicicletta, a cura di @giulio_ceste, esterno associazione 39/ via Trento 38.

STREET BOULDER| PIAZZA SANTA CROCE, TRE GIORNI DEDICATI ALL’ARRAMPICATA

VENERDI 11 SETTEMBRE - CONTEST KIDZ" DALLE 17.00

SABATO 12 SETTEMBRE - "STREET BOULDER" DALLE ORE 10.00

DOMENICA 13 SETTEMBRE MOLE - CONTEST"BIG" DALLE ORE 17.00

SABATO E DOMENICA DALLE 10.00 ALLE 16.00 PROVE ARRAMPICATA - AREA STAND CON SFIDE E GIOCHI

MODA E ARTIGIANATO

SABATO 12 SETTEMBRE Ore 17.00

Teatro sociale Pinerolo - Ingresso pubblico 17.00 - Inizio sfilata 17.30

ATTO UNICO Moda, movimento e trasformazione

Rivélati presenta Authentica Vol. I e Vol. II. ESSEMME studio x Rivélati. Performance del Collettivo Kairigai. Prenotazione obbligatoria sul sito www.rivelati.it

SABATO 12 SETTEMBRE ore 20.45 - Teatro sociale Pinerolo

TORINO FASHION WEEK - SCATTI. ISTANTI DI MODA IN PASSERELLA

A cura di CNA Federmoda, con il contributo della Camera della commercio di Torino nell'ambito del progetto Torino Fashion Week a cura di TMODA. Il Responsabile CNA Federmoda Piemonte Vitaliano Alessio Stefanoni presenta le collezioni dell'Accademia di Moda Floriana Ferrero e dell'Atelier di Torino La Merveilleuse di Elisa Saponaro. Performance artistiche dell'A.S.D. Passi degni di nota, Scuola di danza di Pinerolo e Civico Istituto Musicale Corelli di Pinerolo con la vocalist Stephanie Nader.

Serata a ingresso gratuito. Prenotazioni su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/sfilata-di-moda-alla-50-edizione-della-rassegna-artigianato-pinerolo-tickets-1995073717194

VISITE GUIDATE

WELCOME TOUR® PINEROLO SPECIALE ARTIGIANATO

A cura di Turismo Torino e Provincia | Domenica 13 settembre ore 10.00/13.00

Partenza da Ufficio del Turismo di Pinerolo

Un tour guidato nel cuore della città alla scoperta dei suoi luoghi d’arte e delle botteghe storiche che ne raccontano l’anima. Un’esperienza tra storia, cultura e sapori, arricchita da un assaggio di vino locale offerto dall’associazione Made in Pinerolo. Un’occasione speciale per vivere Pinerolo con lentezza e curiosità. Il tour è realizzato grazie alla collaborazione tra Associazione Made in Pinerolo e Turismo Torino e Provincia e con il contributo della Città di Pinerolo.

Info e prenotazioni su https://turismotorino.org/it/visita/eventi/visite-guidate/welcome-tour-pinerolo-speciale-arte-e-artigianato

NOTTE AL MUSEO

Museo della Cavalleria, Pinerolo - Sabato 12 settembre 2026

Visite guidate su prenotazione alle ore 20,00/21,30/23,00

Il Museo della Cavalleria apre le sue porte per una serata speciale in cui la Scuola di Cavalleria ed i suoi personaggi prendono vita, nel fascino notturno di uno dei luoghi simbolo della Cavalleria italiana.

L’evento è completamente gratuito, la partecipazione è possibile solo su prenotazione al seguente link: https:// turismotorino.org/it/acquista/visite-guidate/109

L'iniziativa è proposta in collaborazione con il Museo Storico Arma di Cavalleria e Gabetti Pinerolo con Turismo Torino e Provincia.

CONTEST | SCATTA L’ARTIGIANATO

Dario Costantino organizza in collaborazione con L'Eco del Chisone, l’Eco Extra, Punto Foto, CFIQ, Publieco il concorso fotografico che celebra il cuore pulsante di Artigianato: i personaggi, le loro creazioni, il lavoro delle mani e l'emozione del pubblico. Partecipa con la tua macchina fotografica o con lo smartphone.

Premi e attestati ai primi 3 classificati per la macchina fotografica e ai primi 3 classificati per lo smartphone, oltre a 15 premi speciali. A tutti gli iscritti sarà dato l’attestato.