Nessuna traccia di Abdou: senza esito anche l’ultimo giorno di ricerche lungo il Tanaro

Anche oggi, quarto e ultimo giorno di operazioni, le ricerche in Tanaro delle spoglie di Abdou Ngom non hanno dato esito.

La conferma dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, che tramite l’Unita di Comando Locale insediata dalle prime ore di giovedì mattina negli spazi esterni all’ex ristorante La Cascata di Verduno ha coordinato le operazioni decise dal prefetto Mariano Savastano accogliendo l’appello arrivato dai genitori del 13enne di origine senegalese e con loro dei sindaci di Bra, Alba e Verduno.

In questi quattro giorni le perlustrazioni hanno interessato il tratto del fiume compreso tra la "spiaggia dei Cristalli", là dove il ragazzo è scomparso nelle acque del fiume lo scorso 22 aprile, e il confine con la provincia di Asti coinvolgendo squadre dei vigili del fuoco dei comandi di Cuneo, Asti, Alessandria e della direzione regionale di Torino.

Lungo il Tanaro hanno così operato uomini dei nuclei fluviali Saf, i piloti di droni del nucleo Sapr e il nucleo Topografia Applicata al Soccorso (Tas) di Cuneo per la gestione cartografica delle attività. Al loro fianco decine di volontari di Protezione civile, della Croce Rossa e di altre associazioni, che si sono impegnati a battere le rive del fiume nella speranza di trovare una qualsiasi traccia del ragazzo.

Una speranza purtroppo disattesa, almeno per il momento, così come quella dei genitori di Abdou di poter dare degna sepoltura al loro figlio, portandone le spoglie nel loro Paese di origine. Così come deciso sin dall’inizio, trascorsi i quattro giorni stabiliti, le ricerche di Abdou saranno infatti sospese. Rimane la speranza che possa essere il fiume a restituire il corpo del povero ragazzo, uscito di casa in una soleggiata mattinata dello scorso aprile e mai più rientrato.