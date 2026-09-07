CICLISMO FEMMINILE / Nicole Bracco settima a Castelfranco Emilia e sempre più salda in maglia rosa

Nella gara modenese valida per il 6^ Gran Premio Alfonsina Strada Città di Castelfranco Emilia, nonché 23^ tappa del Giro D'Italia Interregionale del Trofeo Rosa per donne allieve (under 16) 63 le atlete presenti al via provenienti da tutti Italia, oltre alla presenza della campionessa nazionale rumena e la squadra messicana dell’A.R. Monex Pro Cycling Team.

Le atlete della categoria allieve dovranno coprire la distanza di 4,700 metri di un circuito cittadino da ripetere 14 volte per un totale di 65,800 metri, trattasi di un percorso pianeggiante ma molto tecnico. La gara entra sin da subito nel vivo, un susseguirsi continuo di tentativi di fuga e di ricongiungimenti da parte del gruppo che non sembra trovare equilibrio. Le atlete del S.C. Cesano Maderno in testa al gruppo riescono ad esser presenti nei vari tentativi di fuga, ma la velocità elevata impedisce la concretizzazione di un eventuale allungo. A meno sei tornate arriva l’attacco decisivo da parte di Emma Cocca del Sport Club Brescia - Flandres Love (campionessa italiana dell’inseguimento a squadre in pista), insieme a Teodora Castelli del Vangi Ladies Cycling Team, entrambe classe 2010 e specialiste cronowoman. Il gruppo tentenna ad agganciare subito le due atlete che, trovando una forte collaborazione riescono a guadagnare una quindicina di secondi. Il gruppo insiste nell’inseguimento per un paio di giri ma le due fuggitive riescono a mantenere il vantaggio accumulato. A tentare l’evasione dal gruppo ci provano anche Nicole Bracco del S.C. Cesano Maderno insieme alla campionessa toscana Olivia Giovannetti, e la compagna di squadra Nicole Canu. E’ proprio quest’ultima che riesce a trovare la collaborazione dell’atleta dell’ A.R. Monex Pro Cycling Team, Rangel Mata Sofia. Le due inseguitrici tentano il ricongiungimento, mentre le Cesanine controllano in blocco la testa del gruppo per supportare l'azione della loro compagna. Le due battistrada, che continuano il forcing, riescono però ad aumentare ulteriormente il loro vantaggio sulle due immediate inseguitrici guadagnando quanto basta per assicurarsi lo sprint finale.

Vincerà Emma Cocca su Teodora Castelli, nel tandem inseguitrice Nicole Canu sfiora di poco il terzo gradino del podio combattendo in un lunghissimo sprint. A regolare la volata del gruppo è Vittoria Vitillo del S.C. Cesano Maderno che uscendo in testa all’ultima curva posta a 150 m dalla linea d'arrivo riesce ad aggiudicarsi la quinta posizione. Nicole Bracco chiude in settima posizione confermando e consolidando ancora la leadership in Maglia Rosa.

Riflettori nazionali già puntati su sabato 13 settembre 2025 per la classicissima Coppa Rosa di Borgo Valsugana per donne allieve (under 16) giunta alla sua 26^ edizione e alla 19^ Coppa di Sera per esordienti donne (under 14).