Maltempo, dopo ieri anche oggi è confermata l’allerta gialla sul Cuneese

Dopo la giornata di ieri, anche oggi è confermata l’allerta gialla per temporali sul territorio piemontese, con condizioni di maltempo che interesseranno anche il Cuneese. Secondo l’ultimo bollettino di Arpa Piemonte, sono attesi temporali localmente forti, associati a raffiche di vento e possibili grandinate, soprattutto sulle pianure comprese tra Cuneese, Torinese e Novarese.

Nel Cuneese le aree nelle quali si prevedono possibili disagi sono la pianura cuneese che si estende verso il Torinese e le valli Tanaro, Belbo e Bormida. I fenomeni potranno risultare più intensi nel corso del pomeriggio, quando rovesci e temporali diventeranno più diffusi e persistenti, in particolare sul Piemonte meridionale.

La situazione è determinata da una zona di bassa pressione addossata all’arco alpino, che convoglia sulla regione flussi molto umidi e intensi, creando condizioni di forte instabilità. Nei temporali più intensi non sono esclusi fenomeni di grandine e raffiche di vento, mentre le precipitazioni tenderanno successivamente ad attenuarsi ed esaurirsi sui settori nordoccidentali e settentrionali.

Le temperature sono previste in diminuzione e scenderà anche lo zero termico, fino a 3600-3700 metri.

Per domani, Arpa Piemonte prevede si tornerà rapidamente a condizioni stabili, ad eccezione di deboli rovesci sparsi a ridosso della fascia appenninica, in un contesto tuttavia caratterizzato da nuvolosità irregolare e temperature in calo, più in linea con le medie del periodo.