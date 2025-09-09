Variante di Demonte, pubblicata la Determina conclusiva della Conferenza dei Servizi

Il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio esprime grande soddisfazione per l'importante passo avanti compiuto oggi, martedì 9 settembre, per la realizzazione della Variante di Demonte. A seguito della firma e della pubblicazione da parte del Commissario straordinario, Luca Bernardini, della determina di chiusura della Conferenza dei Servizi e della sigla dell'intesa Stato/Regione, l'opera si avvicina alla fase di avvio.



Dopo la Determina di chiusura della Conferenza dei Servizi e siglata l'intesa Stato/Regione, a breve partiranno le comunicazioni art.16 per gli espropri, da cui decorrono i 30 giorni per le osservazioni. Poi verrà approvato il Progetto Definitivo.



“Dopo anni di attesa, promesse mancate ed un lungo e complesso iter burocratico – dichiara il Senatore Bergesio –, grazie all'impegno del Governo Meloni, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, della Regione Piemonte, dell'Ad Anas Gemme e del Commissario Bernardini, abbiamo sbloccato un'opera cruciale per l’intera Valle Stura. Questo risultato dimostra che quando si lavora in sinergia, con l’obiettivo comune di dare risposte concrete ai territori, si possono raggiungere traguardi fondamentali.

L'approvazione del progetto definitivo, che avverrà il 15 del mese prossimo, segnerà la conclusione di una vicenda che si trascinava da troppo tempo e l’inizio della fase della gara di appalto, passo decisivo verso la realizzazione di un’infrastruttura attesa da decenni”.