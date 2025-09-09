Giovane cuneese finisce in carcere accusato di aver commesso tre violente rapine ai danni di coetanei

Alla fine del mese di agosto, a Cuneo e in pieno centro, in tarda serata, un 18enne, dopo aver festeggiato il compleanno con alcuni amici, nel rincasare appiedato, è stato aggredito da un giovane armato di un lungo coltello (almeno 20 cm), che gli ha strappato la catenina dal collo e l’orologio di marca. Il rapinatore ha poi afferrato il collo della vittima, ordinandogli di iniziare a correre senza voltarsi, intimandogli di non riferire nulla e facendogli intendere che sapeva dove abitava.

Il giovane, terrorizzato, ha iniziato la corsa verso casa, ma poco prima di raggiungerla, ha incontrato un coetaneo, che gli ha raccontato di avere subìto la stessa sorte pochi minuti prima e con la stessa tecnica, ossia di essere stato minacciato mediante un coltello e con una presa per il collo. Anche alla seconda vittima il rapinatore aveva strappato dal collo una catenina, intimandogli di non riferire nulla.

Nei primi giorni di settembre la terza rapina: sempre in orario serale/notturno, ancora nelle zone centrali di Cuneo e sempre con la stessa tecnica d’aggressione. Alla vittima minorenne, che era in compagnia di amici vicino all’androne di casa, sono stati rapinati denaro, uno smartphone ed una catenina in oro. In questa circostanza, alla vittima sono stati inferti anche calci e pugni. Non pago, il rapinatore ha intimato alla vittima di salire a casa propria e prendere tutti i soldi custoditi nell’abitazione, con la minaccia che altrimenti avrebbe accoltellato i suoi amici, nel frattempo rimasti attoniti spettatori della rapina appena subita dal loro amico. Tuttavia la giovane vittima, chiuso dietro di sé il portone di casa, è riuscita ad allertare i soccorsi, facendo sì che il rapinatore fuggisse e così anche gli altri giovani testimoni.

I tre episodi sono stati prontamente denunciati, i primi due ai Carabinieri e il terzo alla Polizia di Stato e la risposta delle forze di polizia è stata immediata.

Ascolto dei testimoni, analisi delle telecamere di sorveglianza cittadine, appostamenti e pedinamenti nonché una minuziosa attività informativa, hanno consentito, in pochi giorni, di risalire al rapinatore seriale: un giovane 22 enne, italiano, residente a Cuneo, già gravato da importanti precedenti penali, sottoposto anche alla misura della sorveglianza speciale, nei cui confronti è stata disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari ordinanza di custodia cautelare in carcere.