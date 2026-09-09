Fossano e il fresco ricordo delle giornate del primo raduno interregionale Anfi dello scorso weekend

È ancora fresco e impresso nella mente il ricordo della due giorni di successo del primo inedito raduno interregionale dell’Anfi (Associazione nazionale finanzieri d’Italia), che si è tenuto gli scorsi venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre nel cuore di Fossano.

La manifestazione, con il patrocinio del Comune, Regione Piemonte e Provincia di Cuneo, è stata organizzata dal presidente del Comitato organizzatore dell’Anfi Cosimo Ertico, in collaborazione con le varie delegazioni di settore e non solo, e ha visto tanti momenti fulcro durante la tripla giornata.

Oltre alle commemorazioni davanti ai principali monumenti dei Caduti e all’esibizione dei Bersaglieri di Nichelino, molti interessati hanno seguito le dimostrazioni dei gruppi cinofili della Guardia di Finanza.

Molto seguite sono state anche l’esibizione acrobatica del sabato sera sulle torri del castello degli Acaja e il concerto della Banda della Guardia di Finanza per festeggiare i 100 anni dalla sua fondazione.

Apprezzati inoltre nel programma finale di domenica 6 settembre l’ammassamento delle sezioni in piazza Vittorio Veneto e il successivo arrivo delle autorità istituzionali, religiose, civili e militari, alla presenza del sindaco Dario Tallone, del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del generale di Corpo d’Armata Virgilio Pomponi e del presidente nazionale Anfi, il Generale di Corpo d’Armata Pietro Ciani.

Di particolare interesse anche il Plotone rappresentativo delle divise storiche della Fanteria Leggera da cui si sviluppò la Guardia di Finanza nel Regno di Sardegna a fine ‘700.