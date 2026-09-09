A Cuneo la "Settimana della Medicina Interna"

Ritorna a Cuneo dal 21 al 25 settembre “La settimana della Medicina Interna” promossa dalla Società Italiana della Medicina Interna. Presidente Luigi Fenoglio, presidenti onorari Cecilia Beccatini ed Elena Migliore, prevede un evento inaugurale giovedi 24 settembre dalle ore 15.00 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma 15).

Il programma, dopo i saluti di Luigi Fenoglio e del direttore generale dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle Franco Ripa, prevede una lectio magistralis del presidente della Società Italiana di Medicina Interna Nicola Montano, con un’introduzione di Christian Bracco, attuale direttore della struttura complessa Medicina Interna dell’ospedale cuneese e responsabile scientifico della Settimana.

Temi trattati nel corso dell’evento del 24 settembre: la ricerca in medicina interna, l’ipertensione arteriosa oggi, dislipidemia e trombosi. E ancora: il modello della Scuola di Medicina di Torino (con un intervento dell’attuale direttore generale dell’azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino - e già manager del S. Croce e Carle di Cuneo - Livio Tranchida), il modello dell’ospedale di insegnamento, creato e sviluppato negli anni dal prof. Luigi Fenoglio che lo illustrerà al pubblico, dopo un’introduzione del direttore sanitario di Azienda Giuseppe Lauria.

Interverranno inoltre la presidente della Fondazione dell’Ospedale di Cuneo Silvia Merlo, introdotta dal direttore della stessa Fondazione Massimo Silumbra. Conclusioni di Franco Ripa.

Il congresso

La Settimana, nel suo complesso, è un evento di rilevanza nazionale con la partecipazione di esperti e luminari del settore. Saranno affrontati temi cruciali e innovativi della medicina interna, con un’attenzione particolare all’aggiornamento e al confronto tra i professionisti. Una giornata sarà dedicata alle 18esime Giornate Piemontesi dei giovani internisti, un’opportunità unica per i giovani professionisti di confrontarsi, apprendere e presentare le proprie ricerche ed esperienze.

L’iscrizione al congresso è gratuita. Sarà possibile, in caso di superamento del numero massimo di iscritti, seguire l’evento in modalità webinar.