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Politica | 10 settembre 2026, 14:54

Alba: nuova proposta formativa diretta agli amministratori della provincia di Cuneo su welfare, salute e ambiente

In programma tre incontri gratuiti a partire dal 28 settembre

Il Municipio di Alba

Il Municipio di Alba

La Federazione regionale piemontese dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE Piemonte) e la Città di Alba, con il contributo della Fondazione CRC, offrono una nuova proposta formativa diretta agli Amministratori locali della provincia di Cuneo e a tutti i soggetti interessati ai temi del welfare, della salute e dell'ambiente.

A partire da lunedì 28 settembre, presso la Sala Conferenze del Palazzo Banca d'Alba in via Cavour 4, si svolgerà un ciclo di 3 incontri e un seminario finale con alcuni tra i maggiori esperti di politiche di welfare, politiche ambientali e tutela della salute per sviluppare competenze, strumenti e metodi utili a costruire comunità capaci di gestire i cambiamenti in modo non traumatico e sostenibile.

Il programma degli incontri è il seguente:

1.   Welfare e comunità sostenibili

Lunedì 28 settembre 2026, ore 17-19.30 con Franca Maino dell'Università Statale di Milano e Direttrice scientifica "Percorsi di Secondo Welfare"

2.   Salute e comunità sostenibili

Lunedì 12 ottobre 2026, ore 17-19.30 con Gian Paolo Zanetta, Direttore Generale "Ospedale Cottolengo"

3.   Ambiente e comunità sostenibili

Lunedì 26 ottobre 2026, ore 17-19.30 con Giuseppe Gamba, GDL Enti locali Kyoto Club

Il corso è interamente gratuito. Iscrizioni al link https://forms.gle/uHyeVThLgmST4kq6A.

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