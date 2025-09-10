Mondovì, si torna a scuola: numerosi gli interventi sui plessi scolastici, il Comune: "Investimenti per il nostro futuro"

È suonata anche a Mondovì la campanella che segna l'inizio del nuovo anno scolastico per tutti gli alunni.

In Granda sono 74.903 gli studenti iscritti, distribuiti in 3.988 classi totali. Nel dettaglio: 9.170 alunni in 469 classi all'Infanzia, 23.518 alunni in 1.421 classi alla primaria, 16.168 alunni in 117 classi alla econdaria I Grado e 26.047 alunni in 1.281 classi alla secondaria di II Grado.

A livello regionale, come il resto d’Italia, il Piemonte si confronta con le conseguenze del calo demografico registrando, rispetto all’anno scolastico appena concluso, nelle sole scuole statali, una diminuzione di -8.103 studentesse e studenti e una riduzione, in tutta la Regione, di -250 classi.

In modo particolare, gli alunni nell’anno scolastico 2025/26 sono 485.830, nel 2024/25 erano 493.933; le classi nell’anno scolastico 2025/26 sono 25.133, nel 2024/25 erano 25.383.

Quest’anno, la diminuzione degli alunni si rileva anche nelle scuole secondarie di secondo grado, dove si contano 179.201 studenti rispetto ai 180.374 dell’anno scolastico scorso: 1.173 studenti in meno.

La campanella era già suonata lunedì 8 settembre al De Amicis di Cuneo ed all'Umberto I ad Alba e Grinzane mentre questa mattina, mercoledì 10, sono tornati sui banchi tutti gli altri studenti.

A Mondovì sono diversi gli interventi che, nel corso dell'estate, sono stati portati a termine dall'ufficio patrimonio per migliorare la funzionalità degli ambienti scolastici.

Nel plesso di Sant'Anna Avagnina, per un impegno di 130mila euro, sono stati effettuati nuovi interventi di efficientamento energetico, oltre all'ampliamento del locale mensa.

Nuovo locale mensa anche alla scuola del Borgo Aragno (553mila euro), cui si aggiungono gli interventi manutenzione micronido Sant'Anna Avagnina (10.600 euro) e all'asilo nido comunale (18.700 euro).

Sono poi stati effettuati interventi di tinteggiatura su vari plessi (30 mila euro), posa delle nuove tende "veneziane" a Carassone (4.300 euro), manutenzione agli infissi su diversi plessi (4.850 euro), manutenzione impianti elettrici (9.030 euro) e interventi straordinari agli impianti antincendio (16.450 euro).

"La nostra Comunità - dicono dal comune - ha investito 760mila in nuove realizzazioni e 126mila in manutenzioni: sono investimenti per il nostro futuro!".

"Continua l’impegno della nostra Amministrazione in favore degli edifici scolastici di proprietà comunale - il commento del sindaco, Luca Robaldo, dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora, e dell’assessora all’Istruzione, Francesca Bertazzoli -. Il benessere di una comunità, dopotutto, si misura a partire dalle nuove generazioni e, in particolare, dalla salute del sistema didattico e dalla sicurezza dei luoghi nel quale questo si esercita. Da qui, dunque, la volontà di continuare ad investire per apportare continue migliorie strutturali alle scuole cittadine, sia del centro storico, sia delle frazioni. Grazie all’impegno degli uffici comunali, allora, negli ultimi mesi abbiamo investito più di 700.000 euro, ma il nostro impegno ovviamente non si ferma: proseguiremo a ricercare e a stanziare risorse per le nostre scuole e i nostri ragazzi, provando a rendere omaggio alla storica definizione di Mondovì come “Città degli studi”. Fin da ora, comunque, buon anno scolastico a tutti gli studenti e buon lavoro ai dirigenti, ai docenti e al personale amministrativo".

Come da tradizione, per l'inizio delle lezioni, l'amministrazione comunale ha portato il proprio saluto nei vari plessi della Città: il sindaco, Luca Robaldo a Carassone e Breolungi. Il vice sindaco Gabriele Campora all'Anna Frank, dove era presente anche l'assessore regionale Paolo Bongioanni, e alle Trigari. L'assessore Francesca Bertazzoli si è recata all'Altipiano e al Borgo Aragno, mentre l'assessore Francesca Botto al Ferrone e al Borgato. Gli assessori Alberto Rabbia e Alessandro Terreno hanno incontrato rispettivamente gli alunni di Piazza e di Sant'Anna Avagnina.

"Oltre 2000 gli studenti che frequentano le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado nella nostra Città - spiega l'assessore Bertazzoli -. Quest'estate anche la Giunta ha fatto i compiti, quindi vedrete tante novità e miglioramenti nei plessi. La scuola non è solo un luogo dove si impara, qui crescerete, condividerete delle esperienze e creerete delle relazioni che resteranno per tutta la vita, quindi ancora un buon primo giorno di scuola e che sia un anno meraviglioso!".

Tornano sui banchi di scuola anche le scuole superiori che, nel rione di Piazza, nei prossimi mesi saranno interessati da traslochi e trasferimenti, legati agli importanti lavori che interessano gli edifici scolastici.

Le attività didattiche termineranno mercoledì 10 giugno 2026 mentre per le scuole dell’infanzia concluderanno martedì 30 giugno 2026.

MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Dal 10 settembre 2025 al 10 giugno 2026 nei giorni scolastici stabiliti dal calendario della Regione Piemonte, dal lunedì al venerdì, ritornano le apposite delimitazioni (come da segnaletica verticale posta in loco) a Piazza, a Breo, all’Altipiano e nelle frazioni e in particolare:

Rione Piazza

- in via delle Scuole, istituzione del divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.35 alle ore 14.00 e del divieto di fermata nel tratto compreso tra piazzetta Santa Chiara e il civico 10 (lato sinistro ascendente) dalle ore 7.30 alle ore 19.30;

- in via Vico, istituzione del divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.40 alle ore 14.00 e del divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto a lato del fabbricato censito al civico 56, ospitante l’Istituto Alberghiero “G. Giolitti”, in corrispondenza dell’area verde (eccetto veicoli del personale scolastico del medesimo istituto anzidetto);

- in piazza d’Armi, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella parte centrale e laterale adiacente l’ex plesso scolastico dalle ore 13.30 alle ore 14.00;

- in via Tortora nel tratto compreso tra l’ingresso veicolare di valle dell’Istituto “G. Baruffi” e via Ospedale, istituzione del senso vietato ascendente dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.35 alle ore 14.00;

- in via Tortora nel tratto compreso tra la salita A. Faletti di Barolo e il civico 43, in considerazione all’utilizzo da parte delle scuole dell’accesso carraio della palestra censita ai civici 33-35-37 di via E. Tortora, istituzione del segnale di pericolo bambini e del limite massimo di velocità di 30 Km/h;

- in via Vasco, istituzione del senso vietato discendente dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 13.35 alle ore 14.00;

- in strada del Beccone, istituzione del senso vietato discendente dalle ore 7.30 alle ore 8.00;

Rione Breo

- in via della Funicolare e in via Garelli, nel tratto compreso tra via Funicolare e il numero civico 19, istituzione del divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 7.55 e dalle ore 13.35 alle ore 14.00;

- in via P. Garelli nel tratto compreso tra via E. Tortora e il numero civico 29, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata permanente (nella vasca di sosta adiacente all’area verde, eccetto veicoli utenza scuola Istituto Casati per salita e discesa degli allievi frequentanti il medesimo istituto) dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.30;

Rione Altipiano

- in via Matteotti nel tratto compreso tra l’intersezione con via Risorgimento e l’intersezione con via Ortigara, istituzione del divieto di transito dalle ore 7.30 alle ore 8.00, dalle ore 12.30 alle ore 13.00 nonché nei giorni di martedì dalle ore 13.50 alle ore 14.05 e dalle ore 15.50 alle ore 17.15 e nei giorni di giovedì dalle ore 13.50 alle ore 14.05 e dalle ore 15.50 alle ore 16.30;

Rione Sant’Anna

- in via dei Tigli nel tratto tra via delle Ginestre e via delle Robinie, istituzione del divieto di transito, eccetto bus, dalle ore 8.00 alle ore 8.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.00;

Frazioni

- in via Vecchia di Pianfei nel tratto compreso tra il confine con Villanova Mondovì e strada S. Gottardo, istituzione del senso unico di marcia secondo la direzione strada S. Gottardo – strada dei Gregori – via Vecchia di Pianfei, dalle ore 7.10 alle ore 7.25 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada di San Gottardo nel tratto compreso tra via Vecchia di Pianfei e strada dei Gregori, istituzione del senso unico di marcia con direzione da via Vecchia di Pianfei verso piazza Valgiglio, dalle ore 7.10 alle ore 7.25 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada di San Gottardo altezza strada dei Gregori, istituzione della direzione obbligatoria a destra su strada dei Gregori, per il traffico veicolare proveniente da piazza Valgiglio e diretto verso via Vecchia di Pianfei, dalle ore 7.10 alle ore 7.25 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in via Vecchia di Cuneo nel tratto compreso tra il raccordo della SS 704 e strada Morosenga, istituzione del senso unico di marcia con direzione da Ospedale verso località Pogliola, dalle ore 7.05 alle ore 7.20 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada Morosenga, istituzione del senso unico di marcia con direzione da via Vecchia di Cuneo verso strada del Merlo dalle ore 7.05 alle ore 7.20 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada del Merlo, istituzione del senso unico di marcia con direzione da piazza Valgiglio verso corso Alpi, dalle ore 7.05 alle ore 7.20 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada S. Giovanni dei Govoni nel tratto compreso tra la SS. 28 nord e strada dei Curetti, istituzione del senso unico di marcia con direzione di marcia da SS 28 nord verso strada di Gratteria, dalle ore 6.50 alle ore 7.05 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada dei Curetti nel tratto compreso tra strada S. Giovanni dei Govoni e strada dei Manelli, istituzione del senso unico di marcia con direzione di marcia da strada S. Giovanni a strada dei Manelli, dalle ore 6.50 alle ore 7.05 e dalle ore 14.00 alle ore 14.30;

- in strada dei Bertini – fraz. Breolungi nel tratto compreso tra gli ingressi pedonali della scuola d’infanzia e quello della primaria, istituzione del divieto di transito eccetto bus.