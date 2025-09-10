Saluzzo: in 5mila in classe questa mattina tra superiori, medie, primarie e scuole dell’infanzia

Questa mattina, mercoledì 10 settembre tutti a scuola.

Quasi in 5.000 (4.953) gli studenti che anche a Saluzzo hanno varcato gli ingressi dei loro edifici scolastici tra superiori (Bodoni, Soleri-Bertoni, Denina-Pellico-Rivoira), medie, elementari e scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo.

Le lezioni 2025-2026 sono partite con la novità del divieto di utilizzare lo smartphone in tutte le classi di ogni ordine e grado. Classi che complessivamente sono 239 quest’anno, una ottantina in più rispetto al 2024.

[Danilo Guerra nuovo preside del Denina Pellico Rivoira]

Due avvicendamenti alle direzioni degli istituti: Danilo Guerra è subentrato a Flavio Girodengo alla guida del Denina Pellico Rivoira, mentre all’ Istutito Comprensivo saluzzese è arrivata Paola Demarchi, subentrando a Leda Zocchi che ha lasciato la dirigenza per il pensionamento. L’Amministrazione l’ha accolta ai primi di agosto in municipio.

[L'augurio a Paola Demarchi, nuova dirigente dell'Istituto comprensivo di Saluzzo da parte del sindaco Demaria, della vicesindaca Francesca Neberti e dell'assessora alle politiche sociali e scolastiche]

Il Denina Pellico Rivoira, risulta anche quest’anno l’istituto con più studenti, registrando un aumento nei tre plessi: il Denina di via della Chiesa, guadagna una classe in più, passando da 22 a 23 classi, con 523 studenti (466 alunni lo scorso anno).

Al Pellico: 18 classi e 391 iscritti; al Rivoira di Verzuolo: 334 studenti e una classe in più: 25 in tutto.

Nei tre plessi del Denina si sono iscritti complessivamente 1248 studenti.

Il liceo Bodoni (tra Classico al terzo piano dell’ex Tribunale e Scientifico in via Donaudi) vede in aula 830 allievi, una ventina in meno rispetto all’avvio dello scorso anno e 38 classi in totale.

Anche al Soleri-Bertoni una piccola diminuzione: 793 in classe negli indirizzi del Soleri, 240 nelle sezioni artistiche del Bertoni. In totale 1.033 in aula della ex Caserma Musso.

Alle Primarie di Saluzzo: Costa, Pivano, Dalla Chiesa, comprese Manta e Pagno hanno iniziato scuola 891 bambini mentre alle Medie tra Saluzzo e Manta sono in aula 726 ragazzi.

I più piccoli delle scuole di infanzia: Alessi, Ilaria Alpi, scuola infanzia di Cervignasco e Pagno sono per l’anno al via complessivamente 225.

L’augurio del sindaco Franco Demaria

"Care ragazze, cari ragazzi

inizia un nuovo anno scolastico: è un nuovo tratto del vostro cammino, un’occasione per crescere non solo nei libri, ma nella vita.

La scuola non è soltanto un luogo di studio. È – come ricordava Don Lorenzo Milani – “l’arma più potente nelle mani dei poveri”, il punto di partenza per chi vuole conoscere il mondo e cambiarlo. Qui potete confrontarvi, scoprire chi siete e chi volete diventare, imparare a costruire insieme, con gli altri, un futuro più giusto e libero.

Studiare è un atto di libertà. E la libertà nasce dalla conoscenza: dalla possibilità di non essere spettatori, ma protagonisti del proprio tempo. È la scuola che vi aiuterà a essere indipendenti, consapevoli del vostro valore, liberi di scegliere e di pensare con la vostra testa.

Vi auguro un anno pieno di scoperte, di domande, di voglia di imparare. Non abbiate paura di sbagliare: è così che si cresce, che si diventa cittadini capaci di rispetto, intelligenza e coraggio.

Un pensiero speciale va alle insegnanti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico, che ogni giorno vi accompagnano con passione, credendo in voi, nelle vostre potenzialità, nei vostri sogni".

Il sindaco Demaria sottolinea inoltre la visione del Comune per le scuole: " oltre 7 milioni e mezzo di euro investiti dal 2018. In soli sei anni, il Comune ha messo in campo interventi che hanno riguardato nidi, scuole dell’Infanzia, primarie e medie. Cantieri imponenti, sì, che hanno comportato anche chiusure temporanee e spostamenti, ma che hanno permesso di realizzare opere di miglioramento sismico, rifacimento degli impianti, sostituzione dei serramenti per un risparmio energetico reale e nuove mense scolastiche".

L'azione amministrativa dell' edilizia scolastica saluzzese:

• scuola media “Rosa Bianca”: 3.772.550 euro;

• primaria “Costa”: 1.255.075 euro;

• primaria “Musso”: 776.242 euro;

• primaria “Pivano”: 663.087 euro;

• primaria “Dalla Chiesa”: 478.652 euro;

• Scuola dell’Infanzia Cervignasco: 61.400 euro.

"Grazie a un bando del Pnrr, sono arrivati altri 530.900 euro per la costruzione di una nuova sezione del nido comunale “Jean Monnet”.

La vicesindaca e assessora ai Lavori Pubblici Francesca Neberti evidenzia, invece, la portata tecnica e organizzativa dell’operazione: "Questi sono solo gli interventi straordinari – sottolinea – ai quali si aggiungono quotidianamente i lavori di manutenzione ordinaria e le verifiche costanti per evitare che i piccoli problemi possano diventare grandi criticità. Parliamo di cantieri complessi che hanno interessato tutti i plessi scolastici, con miglioramenti sismici, efficientamento energetico e nuovi servizi. È un impegno continuo, che dimostra come Saluzzo si impone come modello virtuoso anche nella gestione dell’edilizia scolastica".