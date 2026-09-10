CICLISMO / In duemila sul colle dell'Agnello con il contributo della Vigor Cycling

Anche Stefania Belmondo ha partecipato all'ascesa del Colle dell'Agnello, ultima salita del circuito delle Scalate Leggendarie. E anche in questa occasione la presenza dei ciclisti tra gli iscritti e non (la manifestazione era a titolo gratuito), è risultata massiccia. Assecondati da una giornata bellissima, sono stati infatti circa 2000 i ciclisti che, provenienti dal versante cuneese e da quello francese, hanno affrontato le micidiali rampe fino alla fatidica cima a 2744 metri di altitudine. Alla riuscita della manifestazione ha contribuito anche la Vigor Piasco, (in testa il presidente Claudio Mattio e il consigliere Michele Ancona), preparando insieme al gruppo degli amatori di Venasca un apprezzatissimo rinfresco.

Mentre il serpentone di cicloamatori superava i tornanti del mitico colle, gli allievi, guidati dal direttore sportivo Salvo Cirlincione, disputavano la rilanciata gara di San Mauro dopo tre anni di assenza. Al via della competizione si sono schierati Leonardo Ferrari, Fabio Marino e Dennis Solavaggione.

In chiave agonistica anche anche Tomas Lantermino, che è sceso in Toscana per gareggiare nella prestigiosa "Coppa Diddi" di Agliano Pistoiese. Il portacolori della Vigor Cycling si è messo in buona luce entrando nella fuga che ha caratterizzato la prima fase della competizione, e chiudendo alla fine, nel primo gruppo degli inseguitori di un successivo attacco stavolta andato in porto. Infine, non hanno partecipato a nessuna gara gli esordienti, che si sono limitati a svolgere alcune sedute di allenamento individuale sulle strade di casa, in vista dei prossimi impegni agonistici.