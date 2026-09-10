Case popolari e Pnrr, oltre 25mila alloggi riqualificati: la soddisfazione di Federcasa

Si è svolta nella giornata di oggi, giovedì 10 settembre, la conferenza stampa organizzata per presentare i risultati raggiunti grazie alla Misura M7I17 del Pnrr, la più imponente opera di riqualificazione energetica mai realizzata sul patrimonio dell'Edilizia Residenziale Pubblica (Erp).

All'incontro hanno preso parte in modo espresso i principali attori istituzionali del progetto: il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Tommaso Foti, i vertici del Gse (Gestore dei Servizi Energetici) con l'amministratore delegato Vinicio Mosè Vigilante, e il presidente nazionale di Federcasa, il saviglianese Marco Buttieri.

Un bilancio dai numeri imponenti, reso possibile dal lavoro svolto da Federcasa al fianco della struttura di governance e del Gse. Un percorso fatto di oltre 920 contatti con aziende ed enti, 16 Agorà con circa 3.000 partecipanti tra tecnici, direttori generali e presidenti, 20 tavoli tecnici con il Gse e la produzione di oltre 750 risposte a quesiti per supportare gli operatori del settore.





Grazie alle risorse già finanziate verranno riqualificati complessivamente oltre 25.000 appartamenti e più di 800 condomìni in tutta Italia. Un traguardo che supera la sola dimensione ambientale per assumere un valore profondamente sociale, riducendo i consumi e alleviando il peso delle bollette per le famiglie economicamente più fragili.





Dalle dichiarazioni rilasciate dai vertici di Federcasa al fianco del ministro Foti e dei dirigenti del Gse emerge il valore dell'iniziativa: "Grazie al ministro Tommaso Foti e al Gse per la conferenza stampa di oggi, che ha certificato l'importante risultato raggiunto con la Misura M7I17 del Pnrr. Questo risultato va ben oltre l'efficientamento energetico: è soprattutto un grande intervento sociale. Ridurre i consumi significa infatti ridurre le bollette e i costi a carico delle famiglie che vivono negli alloggi Erp, tra le fasce economicamente più fragili del Paese. Riqualificare le case significa migliorare la qualità della vita delle persone. Come Federcasa siamo orgogliosi di aver contribuito a questo risultato e continueremo a lavorare affinché le politiche per la casa siano sempre più concrete, strutturali e vicine ai bisogni delle famiglie".