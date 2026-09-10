Occa di Envie si prepara alla festa di Santa Maria

Dopo il successo della patronale di San Marcellino, gli 'Amiss dle feste' tornano a mettersi in gioco per il paese e propongono, con il patrocinio del Comune di Envie, un nuovo appuntamento all'insegna della tradizione.

La festa patronale di Santa Maria della frazione Occa, è in programma da venerdì 11 a domenica 13 settembre, con un calendario pensato per coinvolgere l'intera comunità.

"Dopo l'Agosto enviese siamo nuovamente pronti a metterci in gioco per il nostro paese. – dicono gli organizzatori - Confidiamo di bissare il successo del capoluogo anche nella frazione, che da sempre vanta delle tradizioni popolari e religiose di grande rispetto», spiegano gli organizzatori. L'obiettivo degli 'Amiss dle feste' resta quello di proporre iniziative per tutti e alla portata di tutti, valorizzando le tradizioni popolari enviesi e creando occasioni di incontro".

A sottolineare il valore della manifestazione è anche il sindaco Roberto Mellano, che ringrazia associazioni e volontari per il lavoro svolto. "Dopo la patronale di San Marcellino, Pietro ed Erasmo e le feste campestri presso le varie cappelle, anche la patronale della frazione Occa è un evento molto importante, legato alla storia del nostro paese ed al suo sviluppo folkloristico e culturale. Ringrazio nuovamente gli Amiss dle feste, le altre numerose e consolidate associazioni e i volontari per l'impegno profuso a vario titolo per la realizzazione della patronale di Santa Maria".

Il programma si apre venerdì 11 settembre alle 20 con la cena a base di asado, al costo di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Dalle 22 spazio alla musica con DJ Roxy e DJ Nef. Sabato 12 settembre, sempre alle 20, sarà invece protagonista il Gran Fritto di Pesce, con menu adulti a 26 euro e bambini a 10 euro. Dalle 22 musica con DJ Pitone e DJ Audi.

La giornata di domenica 13 settembre sarà dedicata anche agli appuntamenti religiosi: alle 10 la messa, seguita alle 11 dall'Aperitivo dj'Amiss.

<figure class="image"> </figure>Alle 12,30 il tradizionale Disnè dj'Amiss, con menù a 23 euro per gli adulti e 12 euro per i bambini.

Nel pomeriggio spazio allo sport con il Giro dell'Occa, corsa e camminata non agonistica libera a tutti, sulla distanza di 6 chilometri tra le colline del Mombracco, la "Montagna di Leonardo". L'appuntamento, valido come secondo Memorial Ivan Mirto, raggiunge quest'anno il decimo anniversario.

Il ritrovo è alle 17,30 in piazza Santa Maria, con partenza alle 18. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. La quota di iscrizione è di 5 euro e comprende pacco gara e ristoro finale. Previsti anche servizio medico e ambulanza. L'iniziativa, approvata da FIDAL Piemonte, è organizzata in collaborazione con ASD US Sanfront Atletica e "Amiss dle feste".

Il Memorial è dedicato a Ivan Mirto, giovane enviese, sportivo e appassionato escursionista, scomparso tragicamente a 45 anni il 31 luglio 2016 a causa di un malore improvviso mentre partecipava all'"International Trail di Sestriere", sul sentiero Bordin in Val Chisone. Mirto gareggiava per la Podistica Valle Infernotto di Bagnolo Piemonte.

La domenica proseguirà alle 18 con l'Aperitivo dj'Amiss e la cena fast food, mentre alle 21 è in programma il teatro in piemontese.

Per le cene è obbligatoria la prenotazione: entro il 9 settembre per l'asado, entro il 10 settembre per il fritto di pesce ed entro l'11 settembre per il pranzo della domenica.

Le prenotazioni si effettuano alla Tabaccheria Ferrero di Envie, con versamento di una caparra di 5 euro, oppure tramite WhatsApp al 393-4975794.

Il servizio bar e fast food sarà disponibile tutte le sere.