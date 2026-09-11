Bra: slitta di sette giorni la mostra fotografica "Ricordé"

Per problemi tecnici slitta di una settimana l'apertura della mostra "Ricordé". Un archivio, un paese, una mostra fotografica". L'esposizione, che celebra il ritrovamento e il recupero dell'Archivio fotografico Studio Bruno Risso, forte di oltre 30.000 immagini, avrebbe dovuto aprire sabato 12 settembre 2026, ma verrà invece inaugurata il 19 settembre. La mostra sarà visitabile ad ingresso gratuito presso la "Zizzola. Casa dei braidesi" tutti i fine settimana dalle 10 alle 18 fino al 25 ottobre.

Tutti i dettagli relativi al contenuto dell'esposizione si possono trovare sul sito di Turismo in Bra.

In ogni caso, il 12 settembre riaprono al pubblico il museo e il parco della Zizzola dopo la chiusura di agosto dovuta alla necessità di procedere ad alcuni lavori