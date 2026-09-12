Ambiente, governance e futuro dei territori: a Mondovì e Ceva la terza edizione della Scuola di Sostenibilità

Mancano pochi giorni alla nuova edizione della Scuola di Sostenibilità, il percorso formativo in programma venerdì 18 e sabato 19 settembre tra Mondovì e Ceva, dedicato agli amministratori pubblici e a chi, a vario titolo, contribuisce a costruire il futuro delle comunità locali, con l'obiettivo di trasformare le sfide poste dalla sostenibilità in strumenti concreti di governo del territorio.

L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Museo della Ceramica "Vecchia Mondovì", con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e il patrocinio di Provincia di Cuneo, Città Metropolitana di Torino, Comuni di Mondovì e Ceva, ANCI Piemonte e ANFoV. Il coordinamento tecnico-organizzativo è affidato a Prokalos e Komorebi. Più che un semplice ciclo di lezioni, la Scuola si propone come una comunità di pratica, dove istituzioni, Enti locali e imprese mettono a fattor comune esperienze e competenze per accompagnare le trasformazioni in corso.

Venerdì 18 settembre, al Museo della Ceramica di Mondovì la mattinata si aprirà alle 10:00 con una sessione dedicata a sostenibilità ESG, pensiero sistemico e governance territoriale, affidata al divulgatore scientifico Danilo Gasca. Nel pomeriggio (14:00-17:30), spazio al confronto tra esperienze amministrative, con gli interventi di Fabio Mottinelli, Sindaco di Ceva e Presidente dell'Unione Montana delle Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida, Barbara Pasquali, Assessora alla Transizione Ecologica di Savona, Roberta Robbione, Sindaca di Borgo San Dalmazzo, Gian Mario Mina, Sindaco di Niella Tanaro, Susanna Gardiol, Direttrice del GAL Escartons e Valli Valdesi, Marta Anello, Coordinatrice del GAL Valle d’Aosta, e François Giannoccaro, Direttore dell’Institut des Risques Majeurs di Grenoble e Assessore del Comune francese di Le Versoud. Accanto ai rappresentanti delle istituzioni, il dibattito coinvolgerà imprese e realtà innovative, chiamate a raccontare soluzioni e tecnologie sl servizio dei territori: tra i protagonisti della giornata, ACDA - Azienda Cuneese dell’Acqua, AICA, ERICA, LPM, Mondo S.p.A., Nord Engineering e Meteo Connect.

Sabato 19 settembre, la Scuola si sposterà a Ceva, presso la Biblioteca Civica, per una giornata dedicata all’innovazione (10:00-12:00), a partire dai keynote speech di Francesco Brianzi, Assessore di Piacenza con delega a politiche giovanili, Università, Ricerca, Next Generation EU e Agenda 2030, e Francesco Pignotti, Sindaco di Bagno a Ripoli (FI). A seguire, attraverso un format ispirato alle competizioni per startup, organizzato e moderato da Wild Life Protection ETS, gli amministratori locali avranno l'occasione di confrontarsi direttamente con realtà innovative come Materia Factory, Palada e Lampante. Un’ulteriore occasione per confrontare bisogni della Pubblica Amministrazioni e soluzioni imprenditoriali.

La partecipazione alla Scuola di Sostenibilità è gratuita previa iscrizione attraverso l’apposito form di registrazione (https://forms.gle/ajEVkUqn6PwgmcTe8). Per maggiori informazioni: info@prokalos.it.