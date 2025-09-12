IL TEMPO DEL WEEKEND / Meteo variabile nel fine settimana. Da domenica tornano sole e stabilità

L'influsso di correnti cicloniche in quota non consente un tempo pienamente stabile nelle nostre regioni. Oggi moderata variabilità, domani perturbazione di passaggio e poi da domenica tempo più stabile e soleggiato, che dovrebbe caratterizzare tutta la prossima settimana.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Oggi venerdì 12 settembre. Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in aumento e irregolare dal pomeriggio. Rovesci isolati sui settori settentrionali, che diventeranno più intensi e diffusi su alto Piemonte a partire dalla tarda serata. Possibile qualche rovescio isolato anche nelle zone interne delle Liguria. Temperature in perfetta media, con massime che saranno comprese tra 25 e 28 °C. Venti generalmente assenti o deboli variabili, un po' più intensi da sudest su Liguria orientale, e nel pomeriggio vento di marino su Langhe e alessandrino.

Sabato 13 settembre. La certezza è il passaggio di una perturbazione, l'incertezza, ancora allo stato attuale, riguarda le precipitazioni, di cui non è chiara l'entità e la diffusione. Nella notte e primo mattino ci saranno rovesci e temporali sui settori del verbano al confine con la Lombardia, dal pomeriggio l'ingresso della perturbazione potrebbe portare piogge anche intense ma rapide sui settori meridionali del Piemonte e sulla Liguria orientale, ma come detto l'evoluzione di tali fenomeni è ancora altamente incerta.

Le temperature saranno in leggero calo nelle massime, più per le condizioni del cielo che per un cambio d'aria vero e proprio. I valori si attesteranno tra 23 e 26 °C. Le minime saranno comprese tra 15 e 20 °C. Venti moderati o localmente forti occidentali sulle Alpi occidentali, dal pomeriggio moderati o localmente forti di Libeccio su Liguria, meridionali su Langhe e alessandrino, fino a sera.

Da domenica 14 settembre.

Gradualmente entrerà in campo l'alta pressione che manterrà tempo stabile e con temperature un po' oltre la media per buona parte della settimana prossima. Domenica tuttavia saranno possibili residue precipitazioni sui settori alpini di confine della valle d'Aosta e rovesci sullo spezzino al mattino.

