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Curiosità | 12 settembre 2026, 10:38

Moto Incontro dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i centauri fanno tappa in piazza Galimberti [VIDEO]

Ottava edizione con partenza dalla caserma centrale e tour tra i Fortini di Tenda ed Entracque

Moto Incontro dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i centauri fanno tappa in piazza Galimberti [VIDEO]

Tappa questa mattina, sabato 12 settembre, in piazza Galimberti a Cuneo per l'ottavo Moto Incontro del Motoclub Vigili del Fuoco Cuneo.

Il ritrovo era fissato alle 8.30 alla Caserma Centrale dei Vigili del Fuoco, da dove i partecipanti sono partiti alle 9.30 diretti a Limone Piemonte. Il programma prevede un tour tra i Fortini di Tenda ed Entracque, con pranzo al Rifugio Esterate.

L'iniziativa, aperta a tutti gli appassionati, è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dalla Città di Cuneo, dal Comune di Limone Piemonte e dal Comune di Entracque.

Redazione

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