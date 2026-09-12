Moto Incontro dei Vigili del Fuoco di Cuneo, i centauri fanno tappa in piazza Galimberti [VIDEO]

Tappa questa mattina, sabato 12 settembre, in piazza Galimberti a Cuneo per l'ottavo Moto Incontro del Motoclub Vigili del Fuoco Cuneo.
Il ritrovo era fissato alle 8.30 alla Caserma Centrale dei Vigili del Fuoco, da dove i partecipanti sono partiti alle 9.30 diretti a Limone Piemonte. Il programma prevede un tour tra i Fortini di Tenda ed Entracque, con pranzo al Rifugio Esterate.
L'iniziativa, aperta a tutti gli appassionati, è patrocinata dalla Provincia di Cuneo, dalla Città di Cuneo, dal Comune di Limone Piemonte e dal Comune di Entracque.