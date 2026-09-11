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Curiosità | 11 settembre 2026, 20:09

Giovane chitarrista di Borgo San Dalmazzo vince il 1° Premio all’Harmonia Cordis International Guitar Festival in Romania

Nicolò Bertano ha conquistato una chitarra del liutaio spagnolo Alférez del valore di 6000 euro, in una categoria senza limiti di età

Un giovane chitarrista di Borgo San Dalmazzo, Nicolò Bertano, ha vinto il primo premio all’Harmonia Cordis International Guitar Festival, che si tiene a Târgu-Mureș, in Romania.

Il giovane talento, lo scorso 15 agosto, ha conquistato il 1° Premio nella categoria D, senza limiti di età, gareggiando quindi con adulti oltre che ragazzi.

La competizione si è articolata in una prima fase di selezione, al termine della quale sono stati ammessi alla finale otto concorrenti provenienti da Ungheria, Polonia, Italia, Romania e Messico-Nuova Zelanda. Nella prova conclusiva Nicolò Bertano si è imposto conquistando il 1° Premio, costituito da una chitarra realizzata dal liutaio spagnolo Alférez, del valore di circa 6.000 euro.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto in una categoria senza limiti di età, che ha messo a confronto musicisti di differenti esperienze e provenienze internazionali.

Nicolò Bertano sta completando il percorso di studi al Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, dove ha studiato con il M° Giampaolo Bandini, e conseguirà il diploma del Triennio Accademico nel prossimo mese di ottobre. Contemporaneamente ha già iniziato a Lugano gli studi del Master of Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera italiana, nella classe del M° Lorenzo Micheli.

La vittoria in Romania si aggiunge al recente 2° Premio conquistato nella categoria Juvenil, riservata ai concorrenti fino a 22 anni, al Concurso Internacional de Guitarra José Tomás – Villa de Petrer, in Spagna, e conferma il percorso di crescita del giovane chitarrista borgarino nel panorama internazionale.

redazione

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