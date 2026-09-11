Giovane chitarrista di Borgo San Dalmazzo vince il 1° Premio all’Harmonia Cordis International Guitar Festival in Romania

Un giovane chitarrista di Borgo San Dalmazzo, Nicolò Bertano, ha vinto il primo premio all’Harmonia Cordis International Guitar Festival, che si tiene a Târgu-Mureș, in Romania.

Il giovane talento, lo scorso 15 agosto, ha conquistato il 1° Premio nella categoria D, senza limiti di età, gareggiando quindi con adulti oltre che ragazzi.

La competizione si è articolata in una prima fase di selezione, al termine della quale sono stati ammessi alla finale otto concorrenti provenienti da Ungheria, Polonia, Italia, Romania e Messico-Nuova Zelanda. Nella prova conclusiva Nicolò Bertano si è imposto conquistando il 1° Premio, costituito da una chitarra realizzata dal liutaio spagnolo Alférez, del valore di circa 6.000 euro.

Particolarmente significativo il risultato ottenuto in una categoria senza limiti di età, che ha messo a confronto musicisti di differenti esperienze e provenienze internazionali.

Nicolò Bertano sta completando il percorso di studi al Conservatorio “Luigi Boccherini” di Lucca, dove ha studiato con il M° Giampaolo Bandini, e conseguirà il diploma del Triennio Accademico nel prossimo mese di ottobre. Contemporaneamente ha già iniziato a Lugano gli studi del Master of Arts in Music Performance presso il Conservatorio della Svizzera italiana, nella classe del M° Lorenzo Micheli.

La vittoria in Romania si aggiunge al recente 2° Premio conquistato nella categoria Juvenil, riservata ai concorrenti fino a 22 anni, al Concurso Internacional de Guitarra José Tomás – Villa de Petrer, in Spagna, e conferma il percorso di crescita del giovane chitarrista borgarino nel panorama internazionale.