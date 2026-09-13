Domani a Rifreddo si inaugura il nuovo polo dell'infanzia

Rifreddo si prepara a vivere una giornata importante per la propria comunità. Domani, lunedì 14 settembre alle ore 9.15, verrà inaugurato ufficialmente il nuovo Polo dell'Infanzia, insieme al trasferimento della Scuola dell'Infanzia nei nuovi locali.

Alla cerimonia sarà presente il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme ad assessori regionali, amministratori e rappresentanti delle istituzioni locali, per celebrare la conclusione di un intervento destinato a rafforzare i servizi dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie.

Il nuovo Polo dell'Infanzia rappresenta infatti un investimento importante per il futuro di Rifreddo: un luogo pensato per accompagnare la crescita dei bambini e offrire alla comunità spazi moderni, funzionali e adeguati alle esigenze dell'infanzia.

Un nuovo spazio per la comunità

Il progetto assume un valore ancora maggiore perché ha consentito di recuperare e restituire alla collettività un'area centrale del paese che per più di vent'anni era rimasta inutilizzata e in stato di abbandono: quella dell'ex Caseificio Oreglia.

L'area era stata acquistata dal Comune di Rifreddo nel 2022, dando avvio a un percorso di recupero e trasformazione. Oggi quello spazio è diventato parte di un nuovo polo dedicato ai bambini e alle famiglie, riportando attività e presenza quotidiana in una zona importante del centro cittadino.

L'intervento unisce quindi la realizzazione di un nuovo servizio scolastico alla valorizzazione del territorio, trasformando uno spazio inutilizzato in un luogo vivo, funzionale e destinato alla comunità.

A seguire da vicino l'intero percorso è stato il sindaco di Rifreddo Elia Giordanino, protagonista insieme all'Amministrazione comunale della realizzazione del progetto: "Quella di domani è una giornata che ha per me e per tutta l'Amministrazione comunale un significato davvero speciale. Ho seguito personalmente il percorso che ha portato alla nascita di questa struttura e vedere oggi il Polo dell'Infanzia pronto ad accogliere i nostri bambini rappresenta una grande soddisfazione".

"Ma il valore di questo intervento – sottolinea il sindaco – va oltre la scuola. Siamo riusciti a dare una nuova vita a un'area centrale del paese che da oltre vent'anni era abbandonata. L'acquisto dell'ex Caseificio Oreglia da parte del Comune, nel 2022, ha rappresentato il primo passo di un percorso di recupero che oggi possiamo finalmente vedere concretizzato".

Per Giordanino, il nuovo Polo rappresenta dunque un risultato che mette insieme due obiettivi: investire sui servizi per l'infanzia e recuperare uno spazio urbano che da troppo tempo attendeva una nuova destinazione.

"Inaugurare una scuola significa investire nel futuro di un paese, ma farlo recuperando un'area abbandonata significa anche prendersi cura del presente e del volto della nostra comunità. Per questo voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto, dalle istituzioni agli uffici, dai tecnici a tutte le persone che hanno lavorato affinché questo traguardo potesse diventare realtà".

Il nuovo Polo dell'Infanzia diventa così un punto di riferimento per Rifreddo e per le famiglie dell'intera Valle Po, con una struttura pensata per offrire ai bambini ambienti adeguati alla crescita, all'educazione e alla socialità.

L'appuntamento è per lunedì 14 settembre alle ore 9.15, per una giornata di festa dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutta la comunità di Rifreddo.