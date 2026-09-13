Si accendono i motori a Cuneo per la"Ruota D'Oro", con un percorso rivisitato tra Cuneo e il Monregalese

Si accendono i motori a Cuneo per la"Ruota D'Oro", giunta quest'anno alla sua ventinovesima edizione, con un programma profondamente rinnovato.

L'evento organizzato con il patrocinio della Città di Cuneo, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, dell'ATL del Cuneese, di Confartigianato Cuneo e Banca di Boves, è stato presentato questa mattin in piazza Galimberti alla presenza delle autorità.

La kermesse, che mantiene salda la sua vocazione di "manifestazione turistico-culturale con prove di abilità", conferma la prestigiosa presenza nel calendario nazionale dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI). Una manifestazione che può annoverarsi del titolo delle grandi classiche del nord-ovest per quanto riguarda la regolarità "storica" su pressostati, formula ormai consolidata nelle ultime edizioni.

L'itinerario in questa edizione alcune tra le località più rinomate delle valli monregalesi, tra le quali la Città di Mondovì ed i centri di Vicoforte, Torre Mondovì, Monasterolo Casotto, Viola e Pamparato, dove saranno situate parte delle prove.

DOMENICA 13 SETTEMBRE

Ore 8:00: raduno dei partecipanti in Piazza Galimberti (possibilità di effettuare le ultime verifiche tecniche con consegna road book del percorso solo su appuntamento);

Ore 9:15: saluto ai partecipanti ed alle Autorità presenti, briefing con le ultime indicazioni di svolgimento ed eventuali cambiamenti di programma;

Ore 9:31: partenza prima vettura sul percorso consigliato verso la zona dell’alto Monregalese con svolgimento facoltativo delle prove di abilità cronometrate nei punti designati;

Ore 12:30: riordino vetture per il pranzo a Monasterolo Casotto;

Ore 14:31: ripartenza primo equipaggio con prosecuzione lungo l’itinerario previsto;

Dalle ore 16:30: rientro a Cuneo su Piazza Galimberti con prova finale al millesimo di secondo per l’assegnazione del Trofeo Città di Cuneo;

disposizione delle vetture in esposizione sulla Piazza a seguire premiazione finale e saluti ai partecipanti in sala Varco (P.zza Foro Boario);

Il percorso avrà uno sviluppo complessivo di circa 170 km su strade panoramiche con valenza turistica, alla scoperta delle peculiarità caratteristiche dei territori attraversati, testando le capacità di orientamento e navigazione guidata, mediante il road book consegnato alla partenza. Le circa 60 prove di abilità facoltative saranno dislocate lungo il percorso, con passaggio sui pressostati al centesimo di secondo.

Saranno ammesse autovetture d’interesse storico/collezionistico almeno ventennali, preferibilmente dotate di Certificato di identità ASI (targa oro) o comunque del Certificato di Rilevanza Storica.