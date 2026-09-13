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Densa colonna di fumo in centro a Villanova: in fiamme abitazione
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Cronaca | 13 settembre 2026, 15:41

Densa colonna di fumo in centro a Villanova: in fiamme abitazione

L'edificio è situato in via Frabosa, sul stanno operando le squadre di Mondovì e i volontari di Morozzo e i Carabinieri

È scattato da poco l'allarme per un incendio a Villanova Mondovì dove oggi, domenica 13 settembre, si è sprigionata una densa e alta colonna di fumo nero in centro. 

Sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco presenti con le squadre di Mondovì e i volontari di Morozzo chiamati per un incendio abitazione nella zona di via Frabosa.

Ancora da stabilire le cause che hanno scatenato l'incendio e gli edifici interessati dalle fiamme. Sul posto sono presenti i Carabinieri.

L'intervento è tutt'ora in corso. 

***articolo in aggiornamento**** 

Arianna Pronestì

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