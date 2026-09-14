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Shock anafilattico per un cercatore di funghi punto dalle vespe a Prazzo [VIDEO]
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Cronaca | 14 settembre 2026, 11:50

Shock anafilattico per un cercatore di funghi punto dalle vespe a Prazzo [VIDEO]

Intervento dell'elisoccorso e dei tecnici del Soccorso alpino in una zona impervia

Shock anafilattico per un cercatore di funghi punto dalle vespe a Prazzo [VIDEO]

Questa mattina il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Prazzo per un cercatore di funghi punto da vespe con un'anafilassi. 

L'allarme è stato lanciato intorno alle 8 dal compagno di cerca e sul posto è stato inviato l'elisoccorso. 

I due si trovavano bloccati  in una zona estremamente impervia richiedendo al tecnico del Soccorso Alpino di impiegare avanzate tecniche alpinistiche per metterli in sicurezza e agevolare lo sbarco dell'equipe sanitaria. Entrambi sono stati recuperati a bordo tramite verricello, il paziente è stato ricoverato in ospedale con un codice giallo.

redazione

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