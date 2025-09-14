“Motofestival” – “Sport in piazza”: accoppiata vincente oggi a Fossano [FOTO E VIDEO]

Piazza Diaz e parco cittadino oggi gremiti di pubblico per l’accoppiata “Motofestival” e “Sport in piazza” a Fossano. Immancabile all’appuntamento per la benedizione dei motociclisti e dei mezzi “don Biker”, al secolo don Mario Dompé, sacerdote di Morozzo. Così come di Morozzo è il presidente del Moto Club Fossano Gianni Mina, alle redini di un’associazione che proprio quest’anno ha celebrato i suoi 95 anni di fondazione.

Per l’occasione, a precedere il primo apprezzato lancio dei paracadutisti, la voce della cantante e artista della Fondazione Fossano Musica Raffaella Buzzi, che ha intonato i brani “L’anima vola” di Elisa, “La vita è bella” (testo tradotto in italiano tratto dal celebre e omonimo film di Roberto Benigni) e “Imagine” di Paul McCartney. Inoltre i commenti di tutto lo staff del Moto Club Fossano, accompagnato dalle autorità. In primis il sindaco fossanese Dario Tallone, poi l’assessore regionale allo Sport Paolo Bongioanni, l’omologo fossanese Danilo Toti, la vice sindaca Donatella Rattalino, la presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi, nonché i membri dello storico sodalizio che lega il Moto Club alla Fondazione Marco Simoncelli, del compianto motoclistica di MotoGP Marco ‘Sic’ Simoncelli.

Oltre all’esposizione di tanti modelli e alle esibizioni delle case motociclistiche in uno spazio colmo di pubblico, il tanto atteso lancio dei paracadutisti. In tutto cinque ad atterrare con precisione sulla piattaforma gonfiabile allestita in piazza.

Primo a scendere Claudio Borin, con all’attivo migliaia di lanci in competizioni nazionali e internazionali, al pari di Bruno Scaglione che, con ben 82 anni, si è calato in volo dal cielo al suolo di Fossano, tra i complimenti e gli applausi di tutti. Entrambi i professionisti hanno ricevuto dalla nota signora Santina due bellissime realizzazioni del suo negozio.

Per "Sport in piazza 2025” parco cittadino e zone limitrofe colme di atleti, atlete e tanti interessati ad assistere alle esibizioni di oltre una cinquantina di associazioni presenti.