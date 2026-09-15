La governatrice Nicoletta Nati in visita al Lions Club Fossano e Provincia Granda

Venerdì 11 settembre il Lions Club Fossano e Provincia Granda, appartenente al Distretto 108 Ia3, ha accolto la governatrice Nicoletta Nati in occasione della sua visita ufficiale al Club.

La visita, che rappresenta uno dei momenti più significativi della vita associativa, è stata un’occasione privilegiata di incontro e confronto tra la governatrice e i soci.

Ad accompagnare la governatrice, il primo vice governatore Valerio Airaudo. A fare gli onori di casa la presidente del Lions Club Fossano e Provincia Granda, Antonella Masento, insieme ai soci del Club, ai rappresentanti del Leo Club e alle autorità civili e militari, tra cui il Tenente Colonnello del 32° Reggimento Genio Guastatori, Matteo Isola.

Nel corso dell’incontro il Club ha illustrato alla Governatrice l’attività svolta e i principali service e progetti che caratterizzeranno l’anno sociale, con iniziative rivolte in particolare ai giovani e alla comunità, alla salute e alla prevenzione, al sostegno delle persone in difficoltà, alla salute mentale, alla legalità e all’ambiente.

Tra le iniziative più consolidate è stato ricordato il Villaggio della Salute, appuntamento ormai storico del Club che si rinnova da anni con grande partecipazione e rappresenta uno dei momenti più significativi dell’impegno Lions sul fronte della prevenzione e della salute. Accanto ai service ormai tradizionali, quest’anno il Club ha dato avvio per la prima volta allo Zaino Sospeso, iniziativa solidale nata per sostenere le famiglie in condizione di fragilità economica nell’acquisto del materiale scolastico, attraverso il coinvolgimento della comunità e degli esercizi commerciali aderenti.

Particolare rilievo è stato dato anche alla collaborazione tra Lions e Leo, sulla quale il Club intende puntare con convinzione nel corso dell’anno. Ne è esempio il progetto del Bosco di Mauro, dedicato all’ambiente e portato avanti anche con il contributo dei giovani Leo, che hanno già collaborato alla predisposizione del render del progetto. Nel suo intervento, la Governatrice Nati ha espresso parole di sincero apprezzamento per i progetti che il Club intende realizzare a favore della comunità, in piena sintonia con il motto da lei scelto per accompagnare il proprio anno sociale e ispirato alla poesia “Agli amici” di Primo Levi. Il richiamo è al valore degli incontri e delle relazioni che lasciano in ciascuno una traccia, espressione di quello spirito di condivisione e di comunità che ben si lega all’essenza stessa del servizio Lions.

La visita della Governatrice, proprio per il valore che riveste nella vita di ogni Club, ha rappresentato dunque non soltanto un momento istituzionale, ma soprattutto un’occasione di condivisione, di confronto e di rinnovato slancio nell’impegno al servizio della comunità. La serata si è conclusa in un clima di amicizia e partecipazione, confermando la volontà del Lions Club Fossano e Provincia Granda di proseguire il proprio cammino di servizio, valorizzando il territorio, la collaborazione con i giovani Leo e la capacità di fare rete per rispondere concretamente ai bisogni della comunità.