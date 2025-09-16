Addio a Oreste Armando, tra i fondatori dell’Auser Cuneese

Lutto a Cuneo per la scomparsa di Oreste Armando, tra i fondatori dell’Auser provinciale e già presidente della sede di Cuneo e vallate, era stato riconfermato alla guida del gruppo nel marzo di quest'anno.

Classe 1938, ex dipendente dell'ospedale Santa Croce, nel corso della sua carriera aveva operato anche come sindacalista nelle fila della CGIL, si è spento all'età di 86 anni.

Oggi, nel corso di un’assemblea organizzata da tempo presso il salone della CGIL, l'Auser di Cuneo lo ha ricordato con affetto: "La volontà di tutti i volontari di Cuneo e della provincia - spiegano dall'associazione - è quella di continuare il suo operato a favore delle fasce deboli e degli anziani, affinché le difficoltà della vita e la solitudine trovino nell’Auser un aiuto".

Lascia i figli Guido e Luca con la mamma Marika, le nuore Elisabetta e Patrizia, i nipoti Edoardo e Alessandro e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Cuneo, giovedì 18 settembre alle 10. Il Santo Rosario sarà recitato domani, giovedì 16 settembre alle 18, sempre nella parrocchiale.