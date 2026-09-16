Stati generali Mab Unesco, il sindaco di Moretta Gatti: "Non è solo vetrina, ma responsabilità"

Il sindaco di Moretta Gianni Gatti ha preso parte sabato scorso a Stresa agli Stati Generali dei Territori Mab Unesco del Piemonte, promossi dall’assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e dalla Fondazione Agrion, in collaborazione con le Riserve della Biosfera Mab Unesco Monviso, CollinaPo e Ticino Val Grande Verbano.

Moretta, il cui territorio rientra nella Riserva della Biosfera Mab Monviso, ha partecipato così a una giornata di confronto tra istituzioni, enti di ricerca e comunità locali, dedicata alla costruzione di una strategia condivisa per la valorizzazione sostenibile dei territori piemontesi riconosciuti dall’Unesco.

Dichiara il sindaco Gianni Gatti: «Essere presenti a Stresa è stato importante per il nostro Comune: fare parte della Riserva della Biosfera Mab Monviso è un riconoscimento di cui essere orgogliosi, ma anche una responsabilità che vogliamo continuare a onorare insieme agli altri territori della rete».

Aggiunge il sindaco Gatti: «Il lavoro avviato con gli Stati Generali va nella direzione giusta: mettere a sistema le esperienze dei diversi comuni per trasformare un patrimonio ambientale straordinario in un’opportunità concreta di crescita per le nostre comunità, senza mai perdere di vista l’equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio. Esserci ha significato accrescere le nostre conoscenze».