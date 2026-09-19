 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 19 settembre 2026, 12:11

Cuneo: nel cuore del centro storico, arriva una golosa atmosfera francese

In via Roma ha aperto il bar Bistrot Monnè, un locale giovane e allegro dove i sapori nazionali e internazionali si incontrano per colazioni e pause all’insegna del sapore e della qualità

Cuneo: nel cuore del centro storico, arriva una golosa atmosfera francese

Si chiama Moonè ed ha portato un tocco di francesità nel centro storico di Cuneo.

In un'atmosfera accogliente e rilassante, per una pausa veloce, un pranzo da portare in ufficio o un pasto da consumare con tranquillità, il Bar Bistrot Moonè in via Roma 20, dosa con eleganza e creatività proposte tipiche del nostro territorio con i piatti più famosi della vicina Francia: omelette, pain au chocolat e croissant. Ma si possono gustare anche le dolcezze americane, come per esempio le donuts, le famose ciambelle fritte americane ricoperte con glassa e confetti colorati o le morbide veneziane alla crema tipiche del milanese. Tutti dolci ottimi da gustare e belli da vedere, per una colazione o uno sfizio anche internazionale che mette subito allegria.

"Il Bar Bistrot Moonè è il sogno di una vita che si avvera - dice la giovane titolare Fatima Fatahir -. Ho gestito alcuni locali in città, imparando il lavoro e le procedure indispensabili per dare il meglio ai clienti, ai quali offriamo scelta e qualità al giusto prezzo".

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium