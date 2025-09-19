Inaugurato oggi, venerdì 19 settembre, il Cuneo Bike Festival: cinque giorni all'insegna della mobilità sostenibile [FOTO]

Si apre oggi con l'inaugurazione ufficiale la quinta edizione del "Cuneo Bike Festival", la manifestazione che fino a lunedì 22 settembre trasformerà Cuneo in capitale delle due ruote.

"Scelte" è la parola chiave di questa edizione, sinonimo di consapevolezza nel compiere azioni di mobilità sostenibile. Un messaggio che arriva in perfetta sintonia con la Settimana Europea della Mobilità, di cui il festival fa parte integrante.

Il taglio del nastro è avvenuto alle 16.30 in piazza Galimberti, che per tutto il weekend diventerà il quartiere generale dell'evento con il suo colorato villaggio.

[Il taglio del nastro all'inaugurazione di Cuneo Bike Festival in Piazza Galimberti]

All'inaugurazione, a dare il via ai saluti e ringraziamenti, la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che ha sottolineato l'importanza di "pedalare anche per andare a scuola o al lavoro". L'assessore alla Mobilità Luca Pellegrino, intervenuto subito dopo, ha evidenziato come il festival rappresenti "un'occasione per promuovere mobilità sostenibile e sicurezza stradale", ringraziando i numerosi partner, tra cui Fondazione CRC, Confartigianato, l'ospedale Santa Croce e Carle, oltre ai 28 sponsor privati e ai ragazzi del servizio civile.

[La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero durante il momenti dei saluti e dei ringraziamenti]

Federico Borgna, nelle veci del Consigliere dell'Amministrazione per la Fondazione CRC, ha definito il festival "un tassello di un mosaico più ampio che investe nel turismo outdoor come veicolo per far conoscere il territorio", mentre l'ATL, rappresentata dalla presidente Gabriella Giordano, ha ribadito il suo impegno nel promuovere Cuneo come capitale del ciclismo.

[Francesco Carità, assessore allo Sport del Comune di Ferrara]

Sono saliti sul palco anche Francesco Carità, assessore allo Sport del Comune di Ferrara, il cui gemellaggio con Cuneo assume rilevanza grazie all'iniziativa "Bike Night" giunta quest'anno alla 10ª edizione, e Davide Rivero, reduce dall'impresa al Tor 130 Tot Dret. L'assessore ha ricordato che la mobilità abbraccia anche la questione delle politiche sociali, mentre Rivero ha presentato la nuova associazione True Sport, un'organizzazione con l'obiettivo di promuovere lo sport dall'agonismo all'inclusione, con un progetto dedicato alla bici inclusiva per far vivere "l'esperienza del vento in faccia" a tutte le persone. L'iniziativa ha già registrato risultati positivi con 5-6 accompagnamenti effettuati nella mattinata dell'inaugurazione.

[Davide Rivero, reduce dall'impresa al Tor 130 Tot Dret]

Il programma si prospetta molto ricco, con ospiti d'eccezione come Paolo Bettini, due volte campione del mondo di ciclismo, che sabato sera al cinema Monviso racconterà la sua carriera e la passione che continua ad animarlo. Venerdì sarà invece la volta di Frank Lotta, noto conduttore di Radio Deejay e viaggiatore lento, che condividerà le sue avventure in sella alla bicicletta.

Non mancheranno le pedalate di ogni genere: dalle sfide adrenaliniche con le gravel bike alle tradizionali biciclettate per famiglie con Bimbimbici. Tra le novità, "La seconda pedalata più lenta del mondo" di sabato, omaggio al gemellaggio con il Festival del Ciclista Lento di Ferrara.

Spazio anche alle nuove generazioni con il Villaggio Young, che proporrà pump track, gimkana e percorsi di educazione stradale. Sul fronte dell'inclusione, la possibilità di provare la bicicletta inclusiva Veloplus e le pedalate in tandem con i non vedenti dell'associazione ciechi di Cuneo.

Il festival ospiterà inoltre la 110ª tappa dell'International Street Food, mentre sabato e domenica i professionisti dell'ospedale Santa Croce e Carle sensibilizzeranno sul tema dell'Alzheimer, in occasione della Giornata mondiale dedicata alla malattia.

"Il Cuneo Bike Festival rappresenta un'opportunità per raccontare il turismo sostenibile e la montagna come motore di innovazione", ha sottolineato l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo. "In Italia il cicloturismo nel 2023 ha registrato un impatto economico diretto di oltre 5,5 miliardi di euro, con una crescita del 35% rispetto all'anno precedente".

La manifestazione, che vede la Torre Civica illuminata con il logo del festival, è promossa dal Comune di Cuneo con il sostegno di Fondazione CRC e numerosi partner del territorio. Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione su Eventbrite.