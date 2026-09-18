EVENTI / Rocco Tanica ha inaugurato la nuova scuola di musica di Dogliani (VIDEO)

Eclettico, Istrionico, esilarante e originale. Prendete tutti questi aggettivi, mescolateli con cura, aggiungeteci una grossa dose di competenza musicale e alla fine avrete come risultato il maestro Rocco Tanica, compositore, tastierista, e co-fondatore del gruppo "Elio e le storie tese".

Sergio Conforti, in arte Rocco Tanica, questo pomeriggio è stato l'ospite d'onore per l'inaugurazione della nuova sede di Dogliani della Next Level Music School. Un "open day" speciale per tagliare virtualmente il nastro di una terza sede della scuola presieduta da Max Bellarosa, anche lui dotato di un originalissimo "DNA" musicale.

Nella scuola situata in zona Castello, in Via Del ritiro 22, erano presenti gli esperti maestri musicisti della scuola, che ricordiamo vanta anche sedi nei comuni di Monchiero e Mondovì (Gratteria). Rocco Tanica si è intrattenuto con il numeroso pubblico presente, dai piccoli ai più grandi. Dal maestro anche un invito agli adulti: "non è mai troppo tardi per suonare uno strumento. La musica è un continente che ogni giorno ci regala una cosa nuova".

Dopo l'esibizione di alcune band della scuola, spazio a tre canzoni storiche del gruppo Elio e le storie tese, come "La terra dei cachi" e "Shpalman", con Rocco Tanica accompagnato per l'occasione dai maestri della scuola. Il famoso tastierista milanese, tra l'altro, domani potrebbe essere presente per l'open day della sede monregalese di Gratteria, anche se al momento manca ancora l'ufficialità.

Nel video che segue l'intervista completa rilasciata da Rocco Tanica alla nostrata testata, con il simpatico racconto dei suoi inizi musicali e i consigli seri e quelli meno seri rivolti ai giovani che si approcciano alla musica: