INEO Servizi inaugura la nuova area di sosta: sicurezza e servizi per chi viaggia sulle strade

Un terreno comunale inutilizzato e in condizioni di degrado è diventato un’area moderna, sicura e attrezzata per gli autotrasportatori. È stata inaugurata a Cuneo, presso la sede di INEO Servizi in via della Motorizzazione (Madonna dell'Olmo), la nuova area di sosta dedicata ai mezzi pesanti e soprattutto alle persone che ogni giorno lavorano sulle strade.

Un progetto nato sei anni fa e arrivato al traguardo dopo un percorso amministrativo complesso, che ha richiesto una convenzione con il Comune di Cuneo, una variante urbanistica, il permesso di costruire e numerosi interventi sulle reti presenti nel sottosuolo.

All’inaugurazione erano presenti il direttore di INEO Servizi Guido Rossi, il presidente Diego Pasero, il vicesindaco di Cuneo Luca Serale, l’assessore regionale Marco Gallo, insieme a rappresentanti delle istituzioni, amministratori, soci, imprese e professionisti che hanno collaborato alla realizzazione dell’opera.

L’area è illuminata, videosorvegliata e collegata a un servizio di telecontrollo, sono presenti docce, servizi igienici e spazi pensati per permettere agli autisti di trascorrere le ore di riposo in sicurezza e con servizi adeguati.

Uno dei punti di forza è proprio la posizione perchè in circa cinque minuti a piedi si raggiunge il centro commerciale Gallerie del Territorio, l’ex Big Store, con negozi, supermercato, parafarmacia e numerosi altri servizi. Nelle immediate vicinanze si trovano inoltre bowling, palestra, bar, distributore di carburante, autolavaggio, pesa, officine, gommisti e attività commerciali. In più con numerosi mezzi pubblici è inoltre possibile raggiungere facilmente il centro di Cuneo.

"Non volevamo semplicemente realizzare un parcheggio per camion" spiega il direttore di INEO Servizi, Guido Rossi "... abbiamo pensato alle esigenze reali di chi viaggia e lavora sulle strade. Un autista che deve fermarsi per molte ore deve poter lasciare il camion in un luogo sicuro, farsi una doccia, mangiare qualcosa, fare acquisti o semplicemente uscire e trascorrere qualche ora fuori dal mezzo. Qui, in pochi minuti a piedi, trova tutto questo".

L’intervento ha permesso anche di recuperare e riqualificare un terreno comunale che da tempo necessitava di essere sistemato. INEO Servizi gestirà l’area per trent’anni, dopo aver sostenuto un investimento economico importante, affiancato da contributi nazionali ed europei. Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sostenibilità: l’illuminazione sarà alimentata dall’impianto fotovoltaico della sede, mentre nell’area pubblica è stata installata una colonnina per la ricarica delle biciclette elettriche. Sono state inoltre messe a dimora nuove piante, che cresceranno nei prossimi anni.

"Investire sulle infrastrutture significa sostenere le imprese e migliorare le condizioni di lavoro delle persone" aggiunge l’assessore regionale Marco Gallo "... questa area mette insieme sicurezza, servizi, recupero del territorio e attenzione all’ambiente. È un progetto nato da un’esigenza concreta e realizzato grazie alla collaborazione tra soggetti diversi".

"Questo risultato nasce da un lavoro lungo e condiviso" sottolinea il presidente di INEO Servizi, Diego Pasero "... abbiamo creduto nel progetto anche nei momenti in cui le procedure hanno reso il percorso più complicato. Ringrazio le imprese, i tecnici, i nostri collaboratori e tutti gli enti che ci hanno accompagnati. Oggi consegniamo agli autotrasportatori e alla città un servizio concreto, che guarda al futuro del settore".

Il progetto rappresenta anche un esempio di collaborazione tra pubblico e privato. La convenzione ha consentito di valorizzare un bene comunale attraverso un investimento capace di generare un’utilità per le imprese di trasporto e per il territorio.

"Per la città si tratta di un intervento importante" evidenzia il vicesindaco di Cuneo, Luca Serale "perché recupera un’area e la trasforma in uno spazio ordinato, sicuro e utile. L’autotrasporto è essenziale per la nostra economia e questa struttura offre una risposta concreta a chi ogni giorno arriva, parte o attraversa Cuneo per lavoro. È anche il risultato di un dialogo positivo tra l’Amministrazione comunale e INEO Servizi".

La posizione diventa particolarmente interessante per gli autisti che devono rispettare i lunghi periodi di riposo previsti dalla normativa perchè invece di trascorrere molte ore in un’area isolata, possono lasciare il mezzo in sicurezza e avere a pochi passi una parte importante dei servizi della città.