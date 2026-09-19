A Caprauna si cerca un nuovo gestore per il rifugio Pian dell'Arma

Il Comune di Caprauna ha pubblicato il bando d’asta pubblica per l’affidamento in locazione del Rifugio Escursionistico Pian dell’Arma, sito in località Arma e di proprietà del Comune stesso.

Il rifugio è attivo come struttura ricettiva dall’anno 2011 e destinazione di crescenti flussi di turisti, attratti dalla possibilità di effettuare camminate lungo la rete sentieristica che si snoda per l’intera val Tanaro nonché arrampicate nella vicina palestra di roccia.

Tutti i dettagli relativi alla procedura sono visionabili al seguente link: https://comune.caprauna.cn.it/.

Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12.30 del giorno lunedì 19 ottobre 2026, con le modalità meglio precisate nel testo del bando.

Sindaco e amministrazione auspicano un’ampia partecipazione alla procedura pubblica, finalizzata all’individuazione di un nuovo gestore idoneo a garantire la continuità dell’attività e a proseguire nel percorso di valorizzazione della struttura, importante presidio e punto di riferimento per il territorio montano e significativo volano per l’economia locale.