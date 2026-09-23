Lutto a Casalgrasso per la scomparsa di Bartolo Sabre, carrozziere in pensione. Il cordoglio della redazione di TargatoCn

Un grave lutto ha colpito la famiglia di "TargatoCn" con la scomparsa di Bartolo Sabre, padre di Cristiano, valente giornalista e collaboratore della nostra testata.

Originario e residente a Casalgrasso, Bartolo Sabre si è spento questa mattina, mercoledì 23 settembre, all’ospedale "Carle" di Cuneo, dove era ricoverato da alcuni giorni per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Al suo fianco la moglie Margherita Testa e i figli con le rispettive famiglie: Cristiano con la compagna Chiara, Alessia con Paolo e le nipotine Asia ed Anna.

A dare l’annuncio della scomparsa, insieme ai diversi parenti, anche il fratello Piero con Maria Teresa e la sorella Teresina con Angelo.

Carrozziere in pensione da tredici anni, molto conosciuto in tutto il Saviglianese, viene ricordato per il profondo senso di protezione e cura che ha sempre riservato alla propria adorata famiglia. Papà e nonno esemplare, fortemente integrato nella quotidianità del suo paese e stimato dall'intera comunità, ha saputo affrontare con coraggio e ironia l'ultima difficile fase di una vita nella quale non gli è mai mancato l’accompagnamento e il sostegno della moglie Margherita, con la quale lo scorso 30 agosto aveva celebrato i 45 anni di matrimonio.

Toccante, in sua memoria, il ricordo dei figli Cristiano e Alessia.

"Caro papà,

trovare le parole giuste non è facile, ma se c’è una cosa che ci hai insegnato è che anche nei momenti più duri un sorriso può fare la differenza.

E tu, di sorrisi, ce ne hai regalati una vita intera.

Hai passato una vita ad aggiustare cose, a raddrizzare lamiere e a restituire luce e forma a ciò che sembrava rovinato. Nel tuo lavoro da carrozziere ci hai messo la stessa passione, precisione e dedizione che hai dedicato a noi ogni singolo giorno. Ma le cose più belle le hai costruite fuori dall'officina.

Pensiamo ai 45 anni di matrimonio con la mamma: un esempio raro di complicità, pazienza e amore vero, una roccia su cui tutta la nostra famiglia si è sempre appoggiata.

Pensiamo a quello che sei stato per noi figli: un padre presente, una guida sicura e quella figura capace di sgonfiare ogni nostra preoccupazione semplicemente con una battuta delle tue, dette con gli occhi che brillavano di ironia.

E poi ci sono la tua terra e il tuo orto, quel luogo dove staccavi da tutto, dove ogni pianta cresceva dritta e forte proprio come le tue amate nipotine, Asia ed Anna. Per loro non sei stato solo un nonno: sei stato gioco, allegria, affetto puro e leggerezza. Nei loro occhi e nei loro sorrisi c'è già tantissimo di te.

Ci mancherà vederti arrivare con quella voglia costante di scherzare, ci mancherà la tua ironia pungente e buona, capace di regalare serenità a chiunque ti stesse intorno.

Grazie per la vita che hai lavorato per noi, per l'amore che ci hai seminato dentro e per averci insegnato a guardare il mondo sempre con un sorriso, anche quando costa fatica.

Fai buon viaggio, papà. Continua a farci sorridere da lassù".

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Il funerale di Bartolo Sabre avrà luogo venerdì 25 settembre alle ore 15.30 nella chiesa di S. Giovanni Battista a Casalgrasso.

Nella medesima parrocchiale in sua memoria verrà recitato il rosario, giovedì 24 alle ore 21. Per volere della famiglia non fiori, ma opere di bene.

A Cristiano e a tutta la famiglia Sabre vanno le più sentite condoglianze da parte dell'editore, del direttore e di tutti i colleghi della redazione di "TargatoCn".