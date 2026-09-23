“Pianeti e galassie” a Cherasco: una serata di osservazione stellare con l’astrofotografo Zeno Foderaro

Scoprire i segreti della volta celeste notturna che sta sopra di noi, ma di cui spesso ormai noi uomini e donne moderni non ci accorgiamo più. È questo lo scopo della serata dal titolo “Pianeti e galassie. Da Cherasco allo spazio profondo. Osserva le stelle con Zeno Foderaro”, organizzata dall’associazione Cherasco In, dalla comunità Laudato si’ di Cherasco e dall’associazione Cherasco Cultura in collaborazione con la società Tesisquare e il parco Tesiland, luogo dove si svolgerà l’evento.

Venerdì 2 ottobre, a partire dalle 21, in via Savigliano 52 a Roreto di Cherasco i partecipanti saranno guidati a osservare il cielo dall’astrofotografo Zeno Foderaro, che spiega così la sua attività: «Mi occupo di astrofotografia, documentando il cielo notturno con immagini dettagliate di galassie nebulose e pianeti. Ogni scatto nasce da un lavoro tecnico preciso e da lunghe ore di esposizione, con l’obiettivo di rendere visibile ciò che l’occhio umano non può percepire. Condivido queste fotografie per offrire una visione concreta e accessibile della struttura e della bellezza dell’universo». La sua attività può essere seguita su Instagram alla pagina https://www.instagram.com/sersecosmo/ .

Tesiland è un'area verde privata ad uso pubblico, pensata per il relax, la didattica e la comunità. La partecipazione all’iniziativa è libera e gratuita e in caso di maltempo l’evento non si svolgerà.