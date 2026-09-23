Torna la Camminata alla Certosa del Mombracco

La Certosa del Mombracco, conosciuta anche come Trappa, torna a essere il punto d'incontro per una giornata dedicata alla montagna, alla convivialità e alle tradizioni locali.

Domenica 27 settembre è in programma la 32ª edizione della Camminata alla Trappa, appuntamento ormai consolidato che ogni anno riunisce gli appassionati di trekking e le comunità dei sei Comuni che insistono sul Mombracco.

La Certosa si trova a 923 metri di quota, quasi sulla sommità della cosiddetta "Montagna di Leonardo", che raggiunge i 1.307 metri e domina la collina enviese e la pianura fino al Pinerolese, al Torinese e al Saluzzese. Dalla zona della Trappa si può inoltre ammirare una suggestiva vista sul Monviso. Il luogo è raggiungibile anche in auto, ma la tradizione della manifestazione vuole che i partecipanti raggiungano la meta percorrendo gli antichi sentieri della montagna.

La Camminata alla Trappa si conferma non soltanto un appuntamento escursionistico, ma una vera festa condivisa tra i paesi del Mombracco, nel segno della montagna, della tradizione e dell'incontro.

Le partenze sono previste dai diversi Comuni. Da Paesana si partirà alle 7,30 da piazza Vittorio Veneto, con referente Massimo Dao (tel. 335.7458771); da Sanfront, alle 7,30 da piazza Statuto, con Antonello Ferrero (tel. 329.3177217). Per Rifreddo occorre fare riferimento a Revello, con Marco Carena (tel. 349.1361589), mentre da Revello la partenza è alle 7 da piazza Denina, sempre con Marco Carena.

Da Envie il ritrovo è alle 8,30 in piazza San Giovanni, con Giulio Ghirardotto (tel. 338.5069642) e/o Manuela Chialvo (tel. 340.6439131). Infine, da Barge si partirà alle 8,30 da piazza Garibaldi, con referente Mauro Coero Borga (tel. 338.9712651).

L'arrivo alla Trappa è previsto intorno alle 10,30; in seguito tutti i partecipanti potranno usufruire di un rinfresco. Alle 11,30 sarà celebrata la messa, presieduta dal canonico don Enrico Minotti.

La giornata proseguirà alle 13 con il pranzo preparato dai volontari organizzatori, che proporranno polenta e salsiccia. Per partecipare al pranzo è necessario prenotarsi attraverso il proprio referente di paese entro venerdì 25 settembre; il relativo tagliando potrà poi essere ritirato presso la postazione del rinfresco.

Nel pomeriggio spazio alla musica e ai canti spontanei con il tradizionale "Rescountre de Lhi sonaires", momento dedicato all'incontro e alla riscoperta della cultura popolare del territorio.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione "I Argic" e dal gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing, con il patrocinio dei sei Comuni del Mombracco.

Un impegno particolare è stato dedicato alla pulizia e alla manutenzione del sentiero numero 6 del "Pian di Previ", che collega la pista forestale con la Trappa, così da garantire ai partecipanti un percorso in condizioni adeguate.



