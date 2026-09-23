I funerali di Eliane Masante saranno venerdì 25 settembre alle 10 nella Parrocchia Maria Vergine Assunta di Roreto di Cherasco

Sono stati fissati i funerali di Eliane Masante, la 65enne residente a Roreto di Cherasco morta nell'incidente avvenuto domenica pomeriggio a Caramagna Piemonte.

La cerimonia avrà luogo venerdì 25 settembre alle ore 10 nella Parrocchia Maria Vergine Assunta di Roreto di Cherasco, con partenza dall'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano alle ore 9:30.

La Veglia di preghiera sarà celebrata giovedì alle ore 20:30 in Parrocchia a Roreto. Dopo le esequie, Eliane sarà accompagnata nel cimitero di Roreto di Cherasco.

Originaria di Villerupt (Francia) e residente a Roreto di Cherasco, Eliane Masante era pensionata dopo aver lavorato per anni come operaia alla Miroglio di Alba. La donna lascia il marito Dario Fissore, la figlia Ilenia con il genero Bruno, i nipoti Mattia e Martina, i fratelli Renato e Gianpiero con Caterina e Luca, la suocera Rita e la cognata Mariangela con Giuseppe.

Nell'incidente è rimasto gravemente ferito anche un uomo di 70 anni, elitrasportato in codice rosso all'ospedale "Santa Croce" di Cuneo. Le altre due persone coinvolte sono state invece soccorse e trasportate in codice verde all'ospedale di Savigliano.