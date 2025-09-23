Domani l’autopsia sul corpo del 46enne colpito a morte durante una battuta di caccia al cinghiale

Verrà eseguita domani, mercoledì 25 settembre, l’autopsia sul corpo di Daniele Barolo, il 46enne che nella mattinata di domenica 21 settembre ha perso la vita durante una battuta di caccia al cinghiale in località Bordino a Carrù.

Un tragico incidente quello su cui il Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei Carabinieri sta indagando sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Cuneo: il proiettile, esploso per sbaglio da un amico e vicino di casa della vittima, parte del gruppo di 25 cacciatori di cui faceva parte lo stesso Barolo, ha attinto il petto dell’uomo, di rimbalzo.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo messi in atto dai sanitari del 118 cui non è rimasto che constatare il decesso dell’uomo, la cui salma è stata composta presso le camere mortuarie del cimitero di Mondovì.

Agricoltore, nativo di Fossano ma residente a Rocca de' Baldi, Daniele Barolo era sposato e aveva due figlie, di 12 e 16 anni.

Il pubblico ministero Attilio Offman ha nominato come consulente medico legale la dottoressa Caterina Petetta, in forza all’Asl di Torino.

Oltre all’accertamento autoptico, il magistrato ha altresì disposto una perizia balistica, affidata al dottor Stefano Conti, uno dei massimi esperti in Italia. Il consulente sarà altresì chiamato a effettuare un esame sull’arma del cacciatore da cui è partito il proiettile.

La Procura di Cuneo sta procedendo per l’ipotesi di omicidio colposo. Ad assistere l’indagato, attualmente a piede libero e su cui non grava alcuna richiesta di misura cautelare, è l’avvocato Chiaffredo Peirone. Raggiunto telefonicamente dalla nostra redazione, il legale saluzzese ha sottolineato la delicatezza della vicenda invitando alla massima cautela: "Il mio cliente è umanamente molto provato - ha commentato il legale - anche perché la vittima non era solo un vicino di casa, ma un amico di vecchia data. Ogni valutazione al momento è prematura. Attendiamo gli accertamenti tecnici e confidiamo nell'operato della magistratura".





[Daniele Barolo, 46 anni]