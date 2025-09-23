Da ex casa del fascio femminile a Casa Extra: il progetto del Consorzio Socio Assistenziale Cuneese [VIDEO]

Il progetto per l'autonomia abitativa rivolto a soggetti con disabilità trova la sua casa definitiva: Casa Extra in via Bartolomeo Bruni 6 a Cuneo, anche nota come ex casa del fascio femminile.





I locali di proprietà del Comune sono stati ceduti in comodato d'uso al Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. Da agosto, terminati i lavori di ristrutturazione e riqualificazione, sono diventati sede del servizio di consulenza al lavoro e abitazione per 12 ragazzi in carico ai servizi sociali.





GUARDA IL VIDEO CON L'INTERVISTA ALLA DIRETTRICE GIULIA MANASSERO:





Il progetto del Consorzio, iniziato oltre due anni fa, è stato candidato per il finanziamento con i fondi Pnrr e ha visto il contributo economico del Comune e delle Fondazioni Compagnia di San Paolo e Crc. Il progetto sociale è stato realizzato con le Cooperative Sociali Proposta 80, Animazione Valdocco e Insieme a Voi, i cui operatori, insieme a quelli del Consorzio, hanno dato vita alle equipe multiprofessionali che accompagnano i percorsi di autonomia.



Casa Extra deve la sua denominazione a un percorso partecipativo che ha coinvolto i futuri residenti, istituzioni, stakeholder e comunità del quartiere e vuole raccontare questa trasformazione. EXTRA richiama la capacità di andare oltre, rielaborare il passato e trasformarlo in energia positiva; CASA evoca calore, quotidianità e convivenza: un luogo accogliente per l’intera comunità.





In coerenza con questa missione anche la sua immagine artistica della struttura esterna è stata curata da un'apposita progettazione affinché fosse riconoscibile sia per i cittadini del quartiere che per i residenti.

L’intervento su Casa EXTRA ha comportato un investimento complessivo di 1,1 milioni di euro, di cui 430 mila euro di fondi PNRR, 460 mila euro di fondi comunali, 135 mila euro della Compagnia di San Paolo e 65 mila euro della Fondazione CRC. Ulteriori 450 mila euro di fondi PNRR hanno permesso la realizzazione dei percorsi di accompagnamento sociale.