TENNIS TAVOLO / Al via domenica il girone B della A2 Femminile. Prima volta in assoluto per TT Zimbardi Mondovì

Domenica 27 settembre, Al Pala Beila di Via Sambuy a Mondovì, andrà in scena il primo concentramento del girone B di serie A2 femminile di tennis tavolo. Dopo anni trascorsi ai vertici della serie B, per la prima volta nella sua storia il TT Mondovì schiererà una squadra nella serie cadetta.

Al concentramento su tre tavoli parteciperanno, oltre alla TT Zimbardi Mondovì, l’A4 Verzuolo, le torinesi TT Torino e Enjoy e dalla Sardegna le due compagini del TT Muravera. Le prossime date saranno il 15 ottobre e il 7 febbraio a Verzuolo, il 20 dicembre e il 7 marzo alla palestra E23 di Torino.



Il team di Mondovì sarà guidato da Anna Coates, punta di diamante del settore femminile monregalese, affiancata dalle veterane Angela Alessandrini e Valeria Beccaria. Completano la formazione Beatrice Borrello, Michol Cento e Anna Panataro, atlete che negli anni hanno contribuito in modo determinante alla crescita del gruppo.



"Non nascondo l'orgoglio", racconta il presidente della società Ezio La Bua. "È il coronamento di un percorso costruito negli anni, fatto di pazienza, investimenti e soprattutto di persone che hanno creduto in questo progetto."

Il presidente sottolinea il valore del gruppo che scenderà in campo domenica: "Abbiamo una squadra che unisce esperienza e qualità. Anna Coates ci dà quel qualcosa in più a livello tecnico, ma il vero patrimonio sono le veterane come Angela e Valeria, che da anni sono la spina dorsale della squadra, e le ragazze che sono cresciute con noi."

"Non è solo un risultato sportivo - prosegue. - È il segnale che il lavoro fatto sul settore femminile sta dando i suoi frutti, e che Mondovì può essere un punto di riferimento per il tennistavolo femminile in Piemonte. L'obiettivo numero uno è la salvezza, poi vedremo. Ma se posso dire una cosa alle ragazze: godetevi questa giornata, ve la siete meritata."