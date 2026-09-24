A Saluzzo nuovi appuntamenti nei musei e luoghi della cultura

Musei e Ufficio Turistico vi presentano i prossimi appuntamenti che si terranno nei Musei e Luoghi della Cultura di Saluzzo.

Domenica 4 ottobre

Cresco con te

In occasione del Bibliopride 2006 e per celebrare la Festa dei Nuovi Nati, la Biblioteca Civica Lidia Beccaria Rolfi propone “Cresco con te”: una giornata di attività di lettura, musica, danze e divertimento per famiglie e bambini di ogni età. La manifestazione si svolgerà presso la Castiglia di Saluzzo, anche in caso di maltempo.

Tutti gli incontri sono gratuiti. Per informazioni e prenotazioni si può scrivere una mail a biblioteca.saluzzo@itur.it o contattare il numero 0175 211452.

Dalle 10.30 alle 11.30 “Kamivoilà”

A cura di Francesca Reinaudo

Rivolto a: Bambini 0-3 anni

Una lettura-gioco al Kamishibai tra storie, immagini e magia, in cui grandi e piccini avranno bisogno di una bacchetta magica per dare spazio alla fantasia.

Dalle 10.30 alle 12.00 “La foresta degli alberi parlanti. Avventura tra racconti, suoni e movimento!”

A cura di Associazione Mano nella Mano

Rivolto a: Bambini 3-6 anni

Un laboratorio dinamico in cui i partecipanti si muoveranno a ritmo di musica, lasciandosi trasportare da storie fantastiche e dalle sonorità di misteriosi strumenti musicali provenienti dal mondo.

Dalle 15.30 alle 16.30 La vera storia di Cappuccetto Rosso. Non la solita fiaba!!

A cura di Ghiss Bross

Rivolto a: Bambini 3-6 anni

Un tuffo ironico e irriverente tra le fiabe più famose, rivoltate, conte e distorte. Due sconclusionati attori coinvolgeranno il pubblico con giochi e danze per ribaltare ogni certezza: Cappuccetto è davvero una brava bambina? Il lupo è davvero così cattivo?

Divertimento assicurato con la partecipazione attiva dei bambini.

Dalle 16.30 alle 17.30 “Shh! Abbiamo un piano!”

A cura di Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo

Rivolto a: Bambini 0-3 anni

Sulle punte dei piedi, piano piano, senza far rumore… shh! Una divertentissima storia integrata alla musica per giocare insieme ai genitori. Un viaggio di scoperta per immergersi nella magia delle parole e dei suoni, stimolare la curiosità e rafforzare i legami familiari attraverso melodie, ritmi e letture condivise.

Orari dei Musei Civici fino al 31 ottobre 2026

Fino al 31 ottobre 2026 gli orari di visita dei Musei di Saluzzo sono i seguenti:

La Castiglia, con il Museo della Memoria Carceraria, il Museo della Civiltà Cavalleresca e l’Esposizione e Collezione Permanente della Fondazione Garuzzo: lunedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La nuova esposizione permanente de "La fiera di Saluzzo" di Carlo Pittara: sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18; la domenica e i giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Le visite guidate sui camminamenti perimetrali di ronda partono tutte le domeniche e giorni festivi alle ore 11, 15.30 e 17.30.

Il Museo Civico Casa Cavassa è aperto dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Il sabato, la domenica e i giorni festivi possibilità di partecipare alle visite guidate della Casa Museo alle ore 11 e 16.30.

L’Antico Palazzo Comunale con la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre Civica apre il sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, la domenica e giorni festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.

La Casa Museo di Silvio Pellico accoglie invece i visitatori la domenica e giorni festivi dalle ore 14 alle 19, con visite accompagnate a cadenza oraria dalle 14 alle 18.

Per gruppi e scuole è possibile concordare aperture straordinarie.

Per ulteriori informazioni e costi è necessario scrivere a musa@itur.it o chiamare il numero 329 3940334.