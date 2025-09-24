Cuneo–Ventimiglia, circolazione interrotta da giorni: disagi senza fine per la "Ferrovia della Meraviglie"

La cosiddetta "Ferrovia delle Meraviglie" sembra ormai solo un ricordo.

Come sono lontani e sbiaditi i ricordi dell’entusiasmo del febbraio 2021, quando la linea Cuneo–Ventimiglia vinse il premio del FAI come “Luogo del Cuore” più votato dagli italiani e ricevette fondi utilizzati in seguito per piccoli interventi di valorizzazione e promozione, come la realizzazione del docufilm "A bordo della Meraviglia" con protagonista il fumettista Claudio Marinaccio.

Ma soprattutto, nessuno sembra ricordare più il ruolo strategico che questa ferrovia ebbe poche settimane prima, durante la devastante tempesta Alex dell’ottobre 2020. Con le strade distrutte e i collegamenti stradali interrotti, i binari della Cuneo–Ventimiglia rimasero l’unica via di comunicazione per portare viveri, coperte e aiuti umanitari alle comunità isolate della Valle Roya, martoriata dall’alluvione. In quei giorni drammatici la ferrovia dimostrò la sua importanza vitale, oggi purtroppo dimenticata di fronte a continui disservizi e abbandono.

Da tre giorni il collegamento è completamente bloccato tra Breil-sur-Roya e Ventimiglia, senza alcun autobus sostitutivo. La situazione colpisce duramente soprattutto i lavoratori frontalieri e chi utilizza la linea per spostamenti quotidiani.

Come evidenzia l’Osservatorio Ferroviario del Tenda, preziosissimo ed attivo gruppo creato nel settembre 2023 per promuovere le richieste del territorio, delle associazioni e dei pendolari, il disservizio è stato causato dal violento temporale che ha colpito il Ponente ligure nella notte tra il 21 e il 22 settembre. La stazione “PM 11+959” di Airole, gestita dal DCO di Breil-sur-Roya, ha subito un nuovo guasto al sistema di telecomando, lo stesso che si era già verificato nel novembre 2024 per 36 ore.

Da allora i tecnici sono al lavoro, ma al momento non ci sono previsioni per il ripristino.La circolazione tra Ventimiglia e Breil-sur-Roya resta quindi interrotta fino alla risoluzione del problema. A partire da domani, giovedì 25 settembre, però, i treni circoleranno regolarmente tra Cuneo e Breil-sur-Roya, con una serie di modifiche agli orari e collegamenti garantiti tramite autobus della linea 25.

A darne notizia è ancora l'Osservatorio Ferroviario del Tenda. In particolare, il REG 22952 Ventimiglia–Cuneo delle 6:18 sarà cancellato tra Ventimiglia e Breil, ma ripartirà da Breil alle 8:56 con arrivo a Cuneo alle 11:19; i viaggiatori da Ventimiglia potranno utilizzare il bus L25 delle 6:27. Il REG 22955 Cuneo–Ventimiglia delle 6:41 arriverà solo a Breil, con proseguimento in bus alle 9:30 per raggiungere Ventimiglia alle 10:02. Stessa sorte per il REG 22953 delle 8:41 da Cuneo, che terminerà la corsa a Breil, da dove si potrà ripartire con il bus L25 delle 12:10 (nei giorni feriali) o 12:26 (festivi e weekend).

Il REG 22956 delle 10:39 da Ventimiglia inizierà la corsa da Breil alle 11:19; i passeggeri da Ventimiglia dovranno salire sul bus delle 9:15. Anche il REG 22959 delle 14:41 da Cuneo arriverà solo fino a Breil, da dove sarà possibile prendere il bus delle 16:45 per arrivare a Ventimiglia alle 17:17, con un cambio di appena due minuti. Il REG 22958 delle 16:20 da Ventimiglia partirà da Breil alle 17:00, mentre i viaggiatori potranno utilizzare il bus delle 13:47 da Ventimiglia per arrivare a Breil alle 14:25.

Il REG 22957 da Cuneo delle 17:15 terminerà la corsa a La Brigue, dove i passeggeri potranno proseguire con il bus L25 delle 18:49, in arrivo a Ventimiglia alle 19:57 (nei giorni feriali). Infine, il REG 22964 delle 18:49 da Ventimiglia inizierà il servizio da Breil alle 19:26; i viaggiatori da Ventimiglia avranno a disposizione il bus delle 18:44 con arrivo a Breil alle 19:17.

Le modifiche, pur garantendo un minimo di continuità al servizio, costringeranno però gli utenti a frequenti cambi treno–bus e a orari ristretti che rischiano di aumentare ulteriormente i disagi.

Nella giornata odierna, invece, sono stati cancellati tutti i collegamenti e ai viaggiatori non è restato che arrangiarsi: chi parte da Breil può utilizzare la linea bus 25 Menton–Ventimiglia–Breil–Tende della compagnia Zest, mentre per chi viaggia da Limone l’unica alternativa rimane l’itinerario via Savona.

La situazione sta esasperando i pendolari, al punto che, oltre al gruppo social già attivo per monitorare la linea, ne è nato un secondo, “Passaggi Auto Colle di Tenda”, creato appositamente per organizzare passaggi in automobile nei giorni di stop ferroviario.

Le difficoltà della Cuneo–Ventimiglia, del resto, non sono nuove: da decenni la linea è al centro di polemiche per il mancato rinnovo della convenzione italo-francese, ratificato nel marzo di quest'anno e che prevede finalmente la condivisione dei costi di manutenzione per almeno il 25% oltre ad una ripartizione alla spesa residua.

Ma restano in vigore i limiti di velocità nel tratto francese fermi a 30 km/h e soprattutto l’assenza cronica di investimenti strutturali. Così, quella che un tempo veniva celebrata come “la ferrovia più bella d’Italia” oggi rischia di restare soltanto un simbolo di trascuratezza.

E per i viaggiatori i disagi non finiscono qui. Dal 28 settembre al 26 ottobre 2025 scatteranno infatti lavori sulla linea Torino–Savona, con la chiusura del tratto Fossano–Mondovì e l’attivazione di bus sostitutivi. Gli interventi riguarderanno l’impermeabilizzazione dei viadotti Pesio, Ellero e Corsaglia, la messa in sicurezza del rilevato ferroviario e opere di consolidamento del versante. Nei fine settimana del 18-19 e 25-26 ottobre i lavori sono estesi anche alla tratta Fossano–Ceva per operazioni sull’infrastruttura elettrica.

Un calendario di cantieri che, sommato al blocco della Cuneo–Ventimiglia, rischia di trasformare questo inizio di autunno in un vero incubo per i pendolari della Granda.