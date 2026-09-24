Mondovì, Sadi porta all'Atelier il live di percussioni elettroniche "Sideshapes"

Domani venerdì 25 settembre, presso L'Atelier in via Aldo Moro 7e a Mondovì, la rassegna di Incontri d'autore e I Musici dell'Atelier presentano un'esperienza immersiva tra percussioni elettroniche, memoria ancestrale e improvvisazione dal vivo.

La rassegna "La Prima Stanza"curata da Incontri d'Autore e I Musici dell'Atelier, con il contributo della Fondazione CRC, apre le porte a un evento dal profondo impatto emotivo e sensoriale: la solo performance "SIDESHAPES" di SADI, una vertigine di live electronics e improvvisazione pura che ridisegna i confini stessi della musica ritmica.

L'appuntamento è fissato presso L'Atelier (via Aldo Moro 7e, Mondovì). L'accoglienza del pubblico inizierà alle ore 19:30, mentre la performance prenderà vita alle ore 20:00.

L'Anima della Performance: SIDESHAPES

Cosa accade quando la percussione smette di scandire soltanto il tempo e inizia a scolpire lo spazio, a dipingere l'armonia, a far risuonare l'invisibile?

È da questo interrogativo che scaturisce SIDESHAPES, un atto creativo in tempo reale che trasforma l'ascolto in un'esperienza viscerale e trasformativa. Guidato da un setup specializzato di percussioni elettroniche, sintesi e campionamento live, SADI evoca un corpus di suoni e memorie acustiche provenienti dai quattro angoli della Terra. Ogni battito racchiude l'anima e l'eco di tradizioni secolari, proiettate in una dimensione contemporanea, libera e imprevedibile.

Attraverso metriche asimmetriche e decostruzioni ipnotiche, i pattern ritmici più noti si sciolgono per ricomporsi in una pittura acustica cangiante. Il ritmo perde la sua rigidità metronomica e si fa architettura viva, colore, flusso primordiale: un invito a lasciarsi trasportare da un suono che non si limita a essere ascoltato, ma chiede di essere vissuto con tutto il corpo.