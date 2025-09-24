Autocisterna intraversata sulla 564: a Beinette strada bloccata in entrambi i sensi di marcia

Incidente stradale, nel pomeriggio odierno, sulla provinciale 564, nel territorio del comune di Beinette.

Per cause da accertare si sono scontrate un'auto ed un'autocisterna adibita al trasporto di gasolio, nei pressi del distributore Saced.

Non risultano feriti ma è stato necessario il blocco della strada in entrambi i sensi di marcia dal momento che, in seguito all'urto, il semirimorchio si è intraversato sulla carreggiata mentre la motrice è finita nel campo adiacente.

Il sinistro si è verificato attorno alle 14,30.

Sul posto i Vigili del Fuoco con la squadra di Cuneo e con l'autogru ed i Carabinieri per i rilievi del caso.