Maltempo sulla Granda: neve in quota, grandine su Monregalese, Fossanese e Valle Belbo [VIDEO]

Una vasto fronte di maltempo sta interessando in queste ore la nostra provincia.

Ampiamente annunciata stando alle previsioni dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale, dopo quelle di domenica la perturbazione sta portando le prime nevi della stagione sopra quota 1800-1900 metri: 14 centimetri la neve al suolo registrata a Castelmagno, secondo la misura non ancora validata riportata dalla stessa Arpa (nella mappa sotto), 13 i centimetri a Elva.

Altrove si registrano temporali e anche grandine, come confermano le zone rosse della mappa radar prodotta dalla stesso servizio regionale (in viola pioggia mista neve, in azzurro neve moderata), nell’immagine sotto, e i video pubblicati dalle pagine Facebook di Centro Meteo Piemonte CMP e Andrea Vuolo - Meteo In Piemonte, con chicchi di medie dimensioni che hanno interessato le campagne di Calosso, nell’Astigiano, ai confini con la Valle Belbo, quelle di Mango (foto dalla pagina Facebook Meteo Piemonte) e a Lesegno , nel Monregalese (video di Ezio Chiappello).

Dalle stesse pagine la segnalazione di una nube a imbuto in zona Sant'Albano Stura e della fitta nevicata in corso a Pian della Mussa, nelle Valli di Lanzo.

[Nelle due immagini sopra e in copertina grandine nelle campagne di Mango - foto Meteo Piemonte]

L’ALLERTA DI ARPA

"La persistenza del minimo depressionario sul nord Italia – si legge nel bollettino con cui Arpa conferma ancora per oggi l’allerta gialla per rischio idrogeologico su pianure, zone pedemontane del Torinese e al confine con la Liguria - mantiene condizioni perturbate per il pomeriggio odierno, con rovesci e temporali più probabili sui settori di pianura fino a sera. Domani, dopo una pausa nella mattinata riprenderanno piogge e temporali sui rilievi e sul settore occidentale in intensificazione in serata. Venerdì maltempo al nord".